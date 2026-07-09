El Málaga CF también renueva una temporada más a Eneko Jauregi

Después de Einar Galilea, turno de Eneko Jauregi. El Málaga CF anunció este jueves la renovación de Eneko Jauregi, una temporada más, hasta 2027. Era el último jugador de los que habían acabado contrato que había quedado en mitad de la nada porque se había acabado la relación contractual, pero también el club de Martiricos le tenía entre sus opciones para ser el tercer delantero y así va a ser.

Jauregi llegó el pasado verano a Martiricos para ser el tercer delantero en Segunda División. Son cuatro goles con los que ha cerrado el curso, especialmente recordado un doblete contra el Deportivo de La Coruña. No obstante, su impronta en el vestuario y el papel como tercer delantero son algunas de las pautas que han ayudado a la dirección deportiva a decidir para que continúe en Primera.

Cayó de pie en el vestuario y no hubo más que ver las imágenes de este miércoles, donde entrenaba con Chupe, Joaquín y Dani Sánchez a la espera de que se hiciese oficial su futuro. Va a cerrar la delantera en Primera con el cordobés y Niño, por lo que el Málaga CF ya ha puesto toda la carne sobre el asador en lo que va a ser el tridente goleador blanquiazul en Primera División.

Anuncio

"Eneko Jauregi llegó el verano pasado a Málaga para reforzar la delantera del conjunto blanquiazul. En su periplo malaguista, el punta vizcaíno ha participado en 25 encuentros (23 en LALIGA HYPERMOTION y 2 en la Copa del Rey), anotando cuatro tantos y ayudando a conseguir el ascenso a LALIGA EA SPORTS. Con más de un centenar de partidos en la categoría de plata, Eneko debutará en la máxima competición nacional con el Málaga CF. El delantero continuará poniendo al servicio del equipo su trabajo, fortaleza y remate, ayudando al equipo a conseguir sus objetivos en el curso 26/27", anuncia el comunicado.