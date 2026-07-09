El Málaga CF cierra su tridente goleador en Primera División: Chupe, Niño y Jauregi

Chupe, Adrián Niño y Eneko Jauregi. Ya está cerrado el tridente goleador que presentará el Málaga CF en su regreso ocho años después a Primera División. Este jueves, el club de Martiricos anunció la renovación del delantero vasco por una temporada más. Loren Juarros había asegurado en rueda de prensa que habría tres futbolistas para pelear por ese puesto y esa una labor importante que ya hay cubierta, repitiendo lo que le funcionó en Segunda con registros goleadores históricos en Martiricos.

Es una de las tareas que se ha quitado el director deportivo burgalés a las primeras de cambio. Tanto el cordobés como el gaditano tenían contrato garantizado para esta temporada y volverá el vasco para ser el tercer delantero. Más allá de lo futbolístico, es un perfil delicado porque asume que tiene por delante a dos jugadores que van a estar muchos más minutos sobre el terreno de juego y Jauregi volverá a cumplir en un tridente que se estrenará en agosto en lo más alto.

Chupe

El gran referente volverá a ser Chupe. A sus 21 años -cumple 22 el 24 de agosto-, el canterano se coloca ante los grandes focos de todo el fútbol español después de su gran explosión en Segunda División. Apenas acumula un año y medio en el fútbol profesional, pero su carrera apunta a dejar registros impresionantes en la historia del Málaga CF. Renovó hasta 2029 y nadie duda de que volverá a ser el hombre gol, también en Primera División.

El salto lo da con 25 goles esta última temporada, el último abriendo la lata en Almería para encarrilar el ascenso en la vuelta de la gran final y colocarse entre los mejores artilleros de toda LaLiga Hypermotion, a solo un gol del pichichi Sergio Arribas -fueron 24 en temporada regular- y redondeando sus impresionantes cifras con seis asistencias. Llega a LaLiga EA Sports hambriento y con ganas de asombrar vestido de blanquiazul... ¿para llamar a la puerta de la selección española absoluta en un futuro cercano?

Adrián Niño y Joaquín celebran el gol del gaditano en el Dépor-Málaga CF. / LaLiga

Adrián Niño

Es el que ‘más’ experiencia tiene en Primera del tridente goleador del Málaga CF porque cuenta con 15 minutos en su casillero en Primera. Fue el 18 de enero de 2025 en la visita del Atlético de Madrid al Leganés en Butarque. Fue su primera toma de contacto con la máxima categoría, aunque el horizonte que se le presenta con el Málaga CF es mucho más esperanzador para ser importante en LaLiga EA Sports.

Sabe que por delante tiene a Chupe, pero son perfiles que se pueden complementarse como ya han demostrado, además de ser grandes amigos. 12 goles ha marcado en su primer curso como blanquiazul, 11 en Segunda y uno más en Copa, y ha demostrado estar machacándose en verano para ganar músculo y sumar más duelos a su favor contra defensas más hechos en Primera. Pese a tener la amenaza de la recompra por 1,2 millones del Atlético de Madrid, no hay nada ni nadie que le saque este verano de Martiricos.

Loren Juarros y Eneko Jauregi, en el anuncio de la renovación del delantero con el Málaga CF. / Málaga CF

Eneko Jauregi

Ha sido la renovación anunciada este jueves, la segunda después de Einar Galilea, para cerrar el trío de goleadores que presentará el Málaga CF en su regreso a Primera División ocho años después. Vestirá de blanquiazul un año más, hasta 2027, y ha convencido tanto a Funes como a Loren para volver a competir como local en La Rosaleda.

Jugó como tercer delantero el curso pasado y volverá a hacerlo. Firmó cuatro goles en la temporada anterior, especialmente recordado un doblete frente al FC Andorra, y en lo que se refiere a goles por minutos disputados llegó a ser uno de los mejores de LaLiga Hypermotion, otra de las razones por las que seguirá en el Málaga CF. Además, es un futbolista muy diferente a Chupe y a Niño, más físico, más jugador de área y rematador en las distancias cortas. Le llega su oportunidad de competir en Primera y, como tercer ariete, puede ofrecer un gran papel.

Así que el gol vuelve a tener el mismo nombre en el club de Martiricos que la temporada anterior: Chupe, Niño y Jauregi. Sobre ellos recae la responsabilidad de ser los delanteros de referencia del Málaga CF en Primera División. Lo hicieron en Segunda y presentan las cualidades para volver a hacerlo con los mejores.