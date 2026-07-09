El mercado del Málaga CF no se acelera y repite la fórmula de la paciencia con los fichajes

Loren Juarros ya avisó: el Málaga CF no iba a acometer fichajes precipitados en el tiempo por el simple hecho de rellenar los huecos libres tras las salidas. No obstante, siendo el último equipo en llegar a Primera División, aún no ha estrenado la ventana de incorporaciones nuevas. Han pasado 19 días desde el ascenso en Almería y, pese a las sensaciones externas, este mercado vuelve a cumplir con los tiempos de los anteriores que ha tenido el burgalés.

El club de Martiricos sigue siendo uno de los cinco equipos de Primera División que aún no ha estrenado su casillero de fichajes junto a Real Sociedad, Osasuna, Villarreal y Athletic Club. Cualquiera podría esperar una mayor inmediatez desde Martiricos para acompañar la ilusión del ascenso, pero los tiempos se ajustan a lo que ya se ha vivido desde 2023, el primer mercado de Loren Juarros.

Verano de 2023

El mercado de fichajes de 2023 empezó el 13 de junio con la llegada de Dioni. Antes, el Málaga CF había terminado oficialmente la temporada el 27 de mayo, la que firmó el descenso a los infiernos de Primera RFEF. Sin embargo, esa confirmación ya había venido una semana antes, el día 20. Por lo que si se tiene en cuenta la fecha en la que el club ya sabe la categoría en la que va a jugar, la diferencia es de 24 días.

Dioni fue el primer fichaje del Málaga CF en Primera RFEF. / L. O.

2024

El verano de 2024, por tiempos, es el más parecido a este porque se terminó tarde, hubo menos vacaciones y menos tiempo para preparar al equipo en verano. Antoñito Cordero marcó el gol del ascenso en Tarragona el 22 de junio. Pues la primera incorporación para reforzar al equipo de vuelta a Segunda División no llegó hasta el 11 de julio por medio de Álex Pastor. 19 días de diferencia entre ambas fechas.

2025

El de 2025 es el verano más tranquilo que ha tenido Loren Juarros al frente del Málaga CF, el único en el que no hubo cambio de categoría y en el que la distancia fue mayor, 31 días, entre el final de temporada y la primera incorporación. El equipo blanquiazul cerró la temporada regular un 31 de mayo y la llegada de Joaquín Muñoz, encargado de abrir el período de fichajes, no llegó hasta el 1 de julio.

2026

En 2026 hay una pregunta clara: ¿por qué el club no ha anunciado ninguna incorporación más allá de la renovación de Einar Galilea? Por el momento, son 19 días los que separan el día del ascenso en Almería con este jueves, 9 de julio. Son los mismos que pasaron el verano de 2024, aunque el 'Funesbuque' puede llegar el lunes a la pretemporada sin muchas caras conocidas.

El Deportivo de La Coruña, otro de los ascendidos a Primera, aunque en mayo, ha anunciado cuatro fichajes y el quinto está al caer con Jonathan Asp Jensen del Bayern. La situación del Málaga CF es muy diferente desde el punto de vista económico y tiene la previsión de hacer bastantes menos incorporaciones de las que se esperan en Galicia.

Así que, pese a la impaciencia por tener refuerzos, los tiempos se cumplen con respecto a otras temporadas. El problema es que ahora hay menos verano y menos preparación para acoplar a los nuevos. Una vez se confirme que España, Noruega o Argentina pasan a las semifinales del Mundial y LaLiga anuncia de la fecha del atraso de las primeras jornadas, el Málaga CF podrá ajustar mejor los tiempos. Hasta entonces...