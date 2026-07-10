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Cervezas Victoria releva a San Miguel como patrocinador del Málaga CF tras 60 años
El club malaguista busca fortalecer su estabilidad económica en Primera División con un patrocinio a largo plazo
El Málaga CF ha cambiado una de sus alianzas comerciales más reconocibles en pleno regreso a Primera División. Cervezas Victoria será nuevo patrocinador del club de Martiricos en un acuerdo de largo recorrido, de 60 años, que supone el relevo de San Miguel, una marca que ha acompañado a la entidad durante seis décadas y que forma parte de la memoria histórica de La Rosaleda.
La confirmación llegó por medio de Kike Pérez, director general del Málaga CF y entrevistado en Deportes COPE Málaga, que situó el acuerdo dentro de la estrategia del club para reforzar su estabilidad económica en la máxima categoría. «Estamos más concienciados que nunca para dotar al club de un contrato de cuatro o cinco años como el que hemos podido cerrar con Cervezas Victoria», explicó.
La entrada de Victoria tiene además una evidente carga simbólica. La marca, nacida en Málaga y fuertemente asociada a la ciudad, además de ser patrocinador de la selección española de fútbol, desembarca en el club justo en el verano del retorno a Primera, después de una temporada que ha reforzado el vínculo entre el equipo, la afición y el sentimiento de pertenencia. No obstante, es un acuerdo que ya estaba cerrado cual fuera la categoría en la que jugara el Málaga CF.
Adiós a San Miguel tras seis décadas
El cambio también implica el final de una etapa histórica con San Miguel. El director general vitoriano quiso agradecer públicamente el papel de una marca que ha estado junto al Málaga CF durante 60 años. «Darle las gracias a San Miguel y, especialmente, a Miguel de Hoyos, por haber apostado 60 años por el club», afirmó.
Kike Pérez admitió que se trata de una separación de caminos, aunque evitó presentarla como una ruptura definitiva: «Son cosas que pasan en la vida, caminos que se separan. Yo nunca digo que sea hasta nunca». «Dentro de lo que ha sido poner un punto y seguido con San Miguel, desde el club hemos intentado hacerlo de la forma más cariñosa y cercana posible. Es una marca que nos ha ayudado tanto», subrayó.
Una apuesta de largo plazo para Primera
La apuesta de Cervezas Victoria encaja con las necesidades del Málaga CF tras el ascenso. El club blanquiazul vuelve al escaparate principal del fútbol español, con mayor exposición mediática y más atractivo para los patrocinadores. En ese escenario, los acuerdos estables se convierten en una pieza clave para crecer fuera del césped.
«Estamos encantados con la apuesta que ha hecho Cervezas Victoria con el club a largo plazo, es lo que también necesita el club, confianza a largo plazo», remarcó Kike Pérez. El relevo de San Miguel por Cervezas Victoria marca mucho más que un cambio de patrocinador: es el cierre de una imagen histórica y el inicio de una nueva etapa en el Málaga CF.
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