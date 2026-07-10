Reconocimiento
La Diputación de Granada reconoce a Funes con un homenaje y una calle en Loja tras el ascenso del Málaga CF
"Este reconocimiento en Loja, rodeado de mi gente, es uno de los momentos más especiales de mi vida", reconoció el entrenador blanquiazul en un acto rodeado de sus familiares y amigos
Juanfran Funes vivió este jueves una jornada especialmente emotiva en su Loja natal. El entrenador del Málaga CF fue homenajeado en el Teatro Cívico Adolfo Suárez dentro del ciclo ‘Granada Brilla. Estrellas del Deporte’, impulsado por la Diputación de Granada, como reconocimiento al ascenso del conjunto blanquiazul a Primera División el pasado 20 de junio en Almería.
El técnico malaguista, gran protagonista de una temporada histórica para el club de Martiricos en la que era su primera temporada en los banquillos del fútbol profesional, recibió el cariño de sus paisanos en un acto cargado de emoción y memoria personal. El acto quiso poner el foco en sus raíces, en su familia y en todas las personas que han contribuido a construir su trayectoria dentro y fuera del fútbol.
Reconocimiento personal
"Todo lo que soy como persona se lo debo a los valores que me enseñaron en casa y a los entrenadores que me acompañaron desde niño. Ellos me inculcaron el respeto, la humildad, el trabajo y el compromiso que intento mantener cada día. Este reconocimiento en Loja, rodeado de mi gente, es uno de los momentos más especiales de mi vida", afirmó el entrenador del Málaga CF durante el homenaje.
El acto sirvió de repaso para reconocer la labor de la persona más allá del entrenador. Hubo varios momentos especiales con sus familiares a través de vídeos e imágenes, aunque uno de los más emotivos llegó con la intervención de su madre, Carmen Funes, que recordó emocionada la figura personal de su hijo más allá de los éxitos deportivos. "Juanfran siempre ha sido un niño muy bueno", señaló ante los presentes.
Carmen Funes aseguró que verlo recibir este reconocimiento en su tierra supone"un orgullo inmenso" y subrayó que, por encima de cualquier ascenso o triunfo en el fútbol, "lo más importante es la persona en la que se ha convertido".
Una calle en Loja
Además, no fue el único reconocimiento que se llevó este jueves el entrenador del Málaga CF. Joaquín Ordóñez Gómez, alcalde de Loja, dio una de las grandes noticias al anunciar que una de las nuevas calles del municipio pasará a denominarse Avenida Funes Arjona, en reconocimiento a la trayectoria deportiva de Juanfran Funes y al legado de su familia.
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