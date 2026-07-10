Carrera
Luismi anuncia su adiós al Málaga CF y a su carrera como futbolista profesional
El centrocampista sevillano, blanquiazul las últimas dos campañas, sufrió una lesión en la jornada 1 de la temporada 2025/26 que le ha imposibilitado jugar al fútbol desde entonces
No por esperada deja de ser una noticia nada agradable: Luismi terminó su contrato con el Málaga CF y se retira como jugador profesional después de una grave lesión que le ha impedido jugar este curso en las filas blanquiazules desde la jornada inaugural frente al Eibar. A sus 34 años, termina así su carrera sin poder despedirse como merece de los terrenos de juego y también de la afición de Martiricos.
El adiós más difícil
Fue en la primera jornada de la temporada 2025/26. Tuvo un fortísimo encontronazo con Montero y cayó rendido al césped, necesitado de una camilla para abandonar el césped por sus múltiples fracturas en la cara. Tuvo una operación larga y complicada, y aquello fue el principio de largos meses de baja porque a su habitual gorro tenía que sumar una máscara facial. En principio, se estimaba que pudiera estar apartado alrededor de cinco meses y nada más lejos de la realidad.
Hubo fracturas que afectaron al nervio óptico y la lesión ya no solo le afectaba a su vida profesional, también lo hacía en su faceta diaria y más personal. Así que lo que parecía ser una ausencia con fecha de vuelta, aunque difícil de estimar, pasó a convertirse en indefinida hasta a llegar este momento en el que Luismi ha anunciado su retirada.
Llegada al Málaga CF
El sevillano era una de las piezas más veteranas del Málaga CF. Llegó el verano de 2024, procedente del Real Oviedo, para ser una de los jugadores que pudiera darle experiencia a la plantilla que había firmado un histórico ascenso a Segunda División. Carácter inconfundible sobre el terreno de juego, jerarquía absoluta y un eje imprescindible en esa parcela más defensiva del centro del campo en la que tanto abarcaba.
Se marcha con xx partidos como blanquiazul y una huella imborrable como futbolista y también como persona. En el terreno de juego y sin estarlo porque, aun estando lejos, ha sido uno de los protagonistas de la celebración del ascenso. Lideró el autobús en la rúa y el público le pudo brindar una cariñosa ovación en el Ayuntamiento. Además, su casco ha estado siempre presente en el vestuario.
Trayectoria
Luismi se formó en la cantera del Sevilla FC, donde fue creciendo hasta debutar con el primer equipo en Primera División. Antes, su carrera quedó marcada para siempre. Un fuerte golpe en la cabeza derivó en el descubrimiento de dos fracturas de cráneo que obligaron a una intervención quirúrgica urgente y a permanecer varios meses alejado de los terrenos de juego porque su vida había corrido peligro.
Pasó por clubes como Real Valladolid, Nàstic de Tarragona, Elche CF y Real Oviedo antes de recalar en el Málaga CF en el verano de 2024. En su palmarés figuran la UEFA Europa League conquistada con el Sevilla en la temporada 2015/16, formando parte de la primera plantilla, y el ascenso a Primera División con el Real Valladolid, además del logrado este curso en Martiricos, en la campaña 2017/18, acumulando 282 partidos.
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