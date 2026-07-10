El Málaga CF afronta los primeros reconocimientos médicos en Hospital Quirónsalud Málaga

El Málaga CF ha iniciado los reconocimientos médicos previos necesarios para echarse al césped el próximo lunes. Será el día 13 cuando el 'Funesbuque' se reencuentre sobre los terrenos de juego para comenzar la pretemporada de Primera División. Antes, parte de la plantilla se ha citado en el Hospital Quirónsalud Málaga para garantizar la vuelta con las máximas garantías físicas y rendimiento.

Plantilla

Ochoa, Dani Sánchez, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez y Puga, el jueves; y Haitam, Chupete, Larrubia, Joaquín e Izan Merino, este viernes, han sido los primeros jugadores en superar con éxito el examen médico. El resto de jugadores de la plantilla continuarán estas pruebas a partir del lunes y terminarán el miércoles con una analítica completa por parte de todo el equipo.

Las pruebas consisten en una evaluación integral que incluye anamnesis clínica, exploración física, electrocardiograma en reposo, ecocardiografía y una ergoespirometría con análisis de gases, considerada una de las pruebas más completas para valorar la respuesta cardiovascular y respiratoria al ejercicio. Además, todos se someterán a un estudio de composición corporal que permite conocer el porcentaje y la distribución de masa muscular, grasa corporal y masa ósea de cada uno de los futbolistas.

Cuerpo médico

El doctor Pablo Campos, jefe de los servicios médicos del Málaga CF, ha estado al frente de la operativa junto con el doctor Enrique Puche, especialista del Servicio de Cardiología, y los doctores Ernesto Rivera y Carlos Alonso, especialistas en Radiodiagnóstico de Quirónsalud Málaga. A su vez, el preparador físico Julio Rodríguez ha colaborado en el seguimiento de todo el proceso.

"El reconocimiento médico preparticipación es la mejor herramienta para prevenir eventos cardiovasculares y garantizar que cada jugador inicia la temporada con las máximas garantías", explica el doctor Enrique Puche, especialista en Cardiología Deportiva del Hospital Quirónsalud Málaga.

Chupe, este viernes en el reconocimiento médico. / Málaga CF

"La DEXA nos ofrece una fotografía muy precisa de la composición corporal de cada jugador. No hablamos solo de conocer cuánto pesa un futbolista, sino de analizar cómo se distribuyen su masa muscular, su grasa y su masa ósea para disponer de información objetiva que ayude a tomar decisiones desde el primer día de la pretemporada", señala el doctor Ernesto Rivera, especialista en Radiodiagnóstico del Hospital Quirónsalud Málaga, experto en patología deportiva y terapias ecoguiadas.