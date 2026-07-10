Mercado de fichajes del Málaga CF: "Tenemos que confiar, Loren hará una grandísima plantilla"

El mercado de fichajes del Málaga CF avanza a nivel interno, aún a la espera de poder anunciar alguna novedad en forma de incorporación. El club ha optado por renovar a Einar Galilea y a Eneko Jauregi, y, a partir de aquí, llegarán los fichajes. Llega la entidad de Martiricos la última a Primera División después de ascender el 20 de junio, aunque las sensaciones son inquebrantables: "Tenemos que confiar, Loren hará una grandísima plantilla como todos estos años".

¿Apuesta económica?

Es la postura que quiere transmitir Kike Pérez en estos momentos en los que el Málaga CF busca sus primeros fichajes. Es cierto que muchos futbolistas y agencias de representación se han interesado por venir a Martiricos, pero tan interesante es de cara a fuera como también está limitado a la hora de pagar por refuerzos.

Adrián Niño fue el primer fichaje pagado del Málaga CF en ocho temporadas. / Málaga CF

La buena noticia es que el club está dispuesto a realizar algún esfuerzo económico, siempre dentro de unos parámetros lógicos, para traer a un jugador siempre que se considere necesario: "Por supuesto que si Loren y Funes se deciden en que el club tiene que hacer un esfuerzo, el que ellos consideren, el club ya lo demostró el año pasado y si se considera, por supuesto. Para eso trabajamos, para darles las mejores herramientas", asumió en Deportes COPE Málaga.

Ya se pagaron el curso pasado, "aunque a otra escala", alrededor de 400.000 euros por la compra de Adrián Niño al Atlético de Madrid. Con la delantera y la portería cerrada, ese esfuerzo apuntaría a la defensa, donde quedan por hacer dos importantes incorporaciones, una en el puesto de central y otra en el lateral izquierdo. También el club está pendiente de recuperar a Dotor. El Celta quiere dinero, aunque podría ser a través de una cesión con compra obligatoria.

Los tiempos del mercado

Lo cierto es que el Málaga CF sigue siendo uno de los pocos clubes de Primera División que aún no ha añadido ninguna incorporación en este mercado de fichajes. "El mercado está muy parado para todos. Cuando hay Eurocopa o Mundial, cada dos años, está más parado de lo normal", reconocía Kike Pérez después de bastantes años de experiencia.

Kike Pérez celebra junto a Juanfran Funes el ascenso del Málaga CF. / Málaga CF

No obstante, el vitoriano, anticipa un mercado muy largo en el tiempo: "Del 15 al 31, los fines de semana van a ser frenéticos. Se acelera muchísimo. Hay partidos, unos ganan y otros pierden. Los últimos 16 días son tremendos. Cuando para en junio y julio sí es verdad que hay llamadas, pero parece que hay un parón a todos los niveles".

Si nada cambia, los fichajes llegarán a partir del lunes, que el Málaga CF empieza ya la pretemporada con toda la plantilla disponible, también Galilea y Jauregi, las últimas renovaciones. El 1 de septiembre es un día señalado porque apunta a ser un mercado de fichajes bastante largo y hasta entonces tiene tiempo Loren para moverse y reforzar el 'Funesbuque' tanto como sea posible.