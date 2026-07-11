El inicio en Primera División del Málaga CF se retrasa por la clasificación de España para semifinales del Mundial

El Málaga CF ya sabe que su estreno en LaLiga EA Sports no será el fin de semana del 15 y 16 de agosto, como estaba previsto inicialmente. La clasificación de España para las semifinales del Mundial obliga a aplazar el debut liguero del Atlético de Madrid, primer rival de los blanquiazules, y con ello también el primer partido del conjunto malaguista.

España se clasificó ante Bélgica a la semifinal del Mundial. / Lavandeira. Jr / EFE

Nueva fecha para el estreno: entre el 18 y el 20 de agosto

El motivo es que el Atlético cuenta con varios futbolistas que siguen inmersos en el Mundial. Ya tiene asegurada la presencia en semifinales de los internacionales españoles Álex Baena, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill y Marcos Llorente, mientras que Alexander Sorloth (Noruega) y los argentinos Julián Álvarez, Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Thiago Almada y Giuliano Simeone también aspiran a clasificarse.

La normativa de LaLiga establece que los jugadores que alcancen las semifinales o la final deben disfrutar de un mínimo de tres semanas de descanso entre el final de la temporada y el comienzo de la siguiente, por lo que el Atlético-Málaga tendrá que retrasarse.

Así, el encuentro, previsto en un principio para el fin de semana del 15 y 16 de agosto, pasará a disputarse entre los días 18 y 20 de ese mismo mes.

Mismo orden de rivales

Pese al cambio de fecha, el orden del calendario de rivales no variará. Aunque LaLiga había reservado la última semana de agosto para recuperar los partidos aplazados, el Riyadh Air Metropolitano no estará disponible por los tres conciertos que The Weeknd ofrecerá los días 28, 29 y 30 de agosto. Por ello, el Atlético de Madrid seguirá siendo el primer rival del Málaga en su regreso a Primera División, por delante del Deportivo de La Coruña.

Así lo avanzó el director general del Málaga CF, Kike Pérez, en COPE Málaga, donde explicó que el aplazamiento responde a la petición del Atlético de Madrid y a la imposibilidad de utilizar el estadio colchonero a finales de agosto.

De esta manera, el estreno del Málaga se retrasará solo unos días. Después llegará el debut en La Rosaleda frente al Deportivo de La Coruña, un encuentro que también podría verse condicionado por este reajuste del calendario, antes de la visita al Real Madrid en la tercera jornada.