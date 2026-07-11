El ex del Málaga CF, Antoñito Cordero, volverá a vestir la camiseta del Cádiz CF en la temporada 2026/2027

El Cádiz CF y el Newcastle United han alcanzado un acuerdo para la cesión del exmalaguista durante la temporada 2026/27, en una operación que supone el regreso del futbolista al club gaditano después de su paso en la segunda mitad del pasado curso.

Propiedad del Newcastle

Sin asentarse en el fútbol inglés, el Newcastle ha vuelto a apostar por una cesión para que el joven atacante continúe con su progresión. Tras una experiencia sin protagonismo en el KVC Westerlo belga y su posterior llegada al Cádiz en el mercado invernal, Cordero tendrá ahora la oportunidad de iniciar la temporada desde el primer día y realizar la pretemporada completa con el conjunto de Segunda División.

El Cádiz hizo oficial este viernes el acuerdo con el Newcastle para prolongar su estancia una temporada más. En su anterior etapa como cadista disputó 23 encuentros oficiales y anotó tres goles de gran importancia para el equipo. Con el reconocimiento médico ya superado se incorporará este sábado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros bajo la dirección de Imanol Idiakez.

Protagonista del ascenso del Málaga CF a Segunda

El canterano del Málaga CF fue uno de los grandes protagonistas del ascenso del conjunto blanquiazul a Segunda División en 2024. Marcó el histórico gol ante el Nàstic de Tarragona en el minuto 122 de la final del play off y el Newcastle apostó por un fichaje que sigue manteniendo con cesiones.