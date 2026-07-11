Media Rosaleda ya tiene dueños: el Málaga CF renueva 15.000 abonados en una semana

La respuesta de la afición del Málaga CF no se ha hecho esperar. El club blanquiazul anunció en la mañana de este sábado, a través de sus redes sociales, que ya ha alcanzado la cifra de 15.000 abonados para la temporada 2026/27, solo una semana después del inicio de la campaña de renovaciones.

La entidad de Martiricos celebró el hito con un mensaje dirigido a su masa social: "La mejor afición del mundo ya ha llenado media Rosaleda en la primera semana de campaña de abonos. ¡Muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional! ¡Seguimos!".

El regreso a Primera División ha disparado la ilusión del malaguismo y La Rosaleda volverá a presentar un ambiente espectacular durante un curso que se prevé muy especial. El club mantiene el límite de 26.550 abonados y confía en que entre el 97% y el 98% de los socios renueven su carné, por lo que las posibilidades de conseguir un nuevo abono serán muy reducidas.

Nuevas altas mediante el carné Malaguista

Una de las principales novedades de esta campaña es que desaparece la tradicional lista de espera. Las nuevas altas, siempre que queden plazas disponibles tras el proceso de renovaciones, se asignarán por antigüedad del carné Malaguista, premiando así la fidelidad de quienes han mantenido su vínculo con el club. Actualmente, existen unos 3.200 poseedores de este carné, aunque desde que se anunció esta medida se han producido cientos de nuevas altas, por lo que no habrá cabida para todos los interesados.

Fechas

La campaña de renovaciones permanecerá abierta de forma online hasta el 2 de agosto. Los abonados mayores de 60 años tuvieron reservada la atención presencial durante la primera semana, mientras que el resto podrá renovar en las oficinas del club a partir del 13 de julio y hasta el 1 de agosto. Los días 5 y 6 de agosto estarán destinados al cambio de asiento y será a partir del 7 de agosto cuando, si existen vacantes, se tramiten las nuevas altas siguiendo el criterio de antigüedad del carné Malaguista.

Cientos de abonados acudieron a La Rosaleda para comprar las entradas de la final del play off. / Álex Zea

La extraordinaria respuesta de la afición confirma el momento de comunión que vive el Málaga CF tras el ascenso. La Rosaleda ya batió récords de asistencia durante la pasada temporada, alcanzando los 30.083 espectadores en el partido de ida de la final por el ascenso frente al Almería, la mejor entrada del estadio en una década. Todo hace indicar que el feudo blanquiazul volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026/27, aunque esta vez, en Primera División.