Se acabaron las vacaciones: el Málaga CF inicia la pretemporada en modo Primera División

La cuenta atrás ha terminado. La Primera División, ya alcanzada en Almería el pasado 20 de junio, cada vez empieza a ser más tangible. Queda poco más de un mes para volver a ver al Málaga CF en los estadios más importantes del territorio nacional español. Antes, hay que empezar la puesta a punto y en el caso del conjunto blanquiazul es ya este lunes 13 de julio, a partir de las 9.00 horas, en el césped del Anexo de La Rosaleda.

El suflé de lo acontecido en el UD Almería Stadium y, posteriormente, en las calles costasoleñas -rúa incluida- todavía no ha bajado. De hecho, la ilusión se sigue respirando en la provincia boquerona, unida en buena sintonía con la clasificación de la selección española a las semifinales del Mundial.

23 días de descanso

Han sido pocas fechas, pero a la plantilla blanquiazul se le ha visto disfrutando de sus merecidas vacaciones. 23 días de descanso para jugadores, que se acaban con motivo de la vuelta a un escenario que no se disfrutaba desde hacía ocho años. La vuelta al trabajo tiene fijados entrenamientos matinales lunes, martes, jueves, viernes y sábado, más una doble sesión el miércoles y, por lo tanto, con pausa el domingo.

Niño y Chupe juntos durante las vacaciones del Málaga CF. / @adriiinh7

Los despachos de Martiricos sí han tenido movimiento. Entre renovaciones y salidas, el dibujo con el que cuenta Juanfran Funes justo antes de iniciar la pretemporada es de 24 fichas. Eso sí, con ninguna cara nueva como fichaje oficial para el primer equipo.

Primer entrenamiento con 29 jugadores

Para este estreno del lunes están citados un total de 29 jugadores. Está previsto que 20 de ellos empiecen el trabajo de campo con el grupo, de los cuales 16 con ficha del primer equipo: los defensas Carlos Puga, Einar, Pastor, Recio, Dani Sánchez y Rafita; los centrocampistas Ramón, Izan Merino, Dani Lorenzo, Aaron Ochoa, Rafa, Arriaza y David Larrubia; y los atacantes Joaquín, Haitam y Chupe.

Cuatro futbolistas del Atlético Malagueño completarán la relación de futbolistas citados para la vuelta: el defensa Santaella, el centrocampista Marcos Rosa y los extremos Juani y Adri López.

Dani Sánchez ha sido uno de los primeros jugadores en superar el reconocimiento médico. / Málaga CF

Por su parte, Moussa, Lobete, Jauregi, Niño, Alfonso Herrero, Carlos López y Andrés, portero canterano, se desplazarán a completar los reconocimientos médicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, que ya han ido superando varios compañeros desde el pasado jueves. Por su parte, Murillo y Juanpe, continuarán en las diferentes fases de sus procesos de recuperación de lesiones.

Primera jornada de Liga, atrasada

Es seguro que el esperado estreno en LaLiga EA Sports será ante el Atlético de Madrid en el Ryadh Metropolitano, lo que aún se desconoce es la fecha. La presencia de varios colchoneros entre los cuatro mejores equipos de la cita mundialista obliga a retrasar la jornada 1, que en su inicio estaba fijada para el 16 de agosto, entre el 18 y el 20 del mes que viene.

Amistosos

No obstante, se saltará al verde de forma amistosa en unas cuatro o cinco ocasiones. El único duelo confirmado es contra el Leicester, que se jugará el 25 de julio en Algeciras. Además, Kike Pérez adelantó que puede que por motivos de tiempo el Trofeo Costa del Sol tenga que disputarse con el curso ya iniciado, durante la primera Ventana FIFA de septiembre.

Se acabó la espera. El Málaga CF de Primera División empieza a sudar este lunes en el Anexo.