Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escalada de la vivienda en MálagaEpidemia de cáncer de piel en MálagaContinúan los trabajos en el incendio de Los GallardosEstabilizado el incendio forestal en Los GallardosLas plagas de este verano en EspañaCarlos Dotor, incógnita pendiente del Málaga CFLa mejor casa de comidas de España, en AntequeraHuelga de Renfe en Málaga
instagramlinkedin

Pretemporada

Se acabaron las vacaciones: el Málaga CF inicia la pretemporada en modo Primera División

El equipo blanquiazul vuelve este lunes al trabajo en el Anexo de La Rosaleda con 29 jugadores convocados para el primer día del nuevo curso

El Málaga CF en su último entrenamiento de la temporada 2025/26 en La Rosaleda.

El Málaga CF en su último entrenamiento de la temporada 2025/26 en La Rosaleda. / Málaga CF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Nuria Mena

Nuria Mena

La cuenta atrás ha terminado. La Primera División, ya alcanzada en Almería el pasado 20 de junio, cada vez empieza a ser más tangible. Queda poco más de un mes para volver a ver al Málaga CF en los estadios más importantes del territorio nacional español. Antes, hay que empezar la puesta a punto y en el caso del conjunto blanquiazul es ya este lunes 13 de julio, a partir de las 9.00 horas, en el césped del Anexo de La Rosaleda.

El suflé de lo acontecido en el UD Almería Stadium y, posteriormente, en las calles costasoleñas -rúa incluida- todavía no ha bajado. De hecho, la ilusión se sigue respirando en la provincia boquerona, unida en buena sintonía con la clasificación de la selección española a las semifinales del Mundial.

23 días de descanso

Han sido pocas fechas, pero a la plantilla blanquiazul se le ha visto disfrutando de sus merecidas vacaciones. 23 días de descanso para jugadores, que se acaban con motivo de la vuelta a un escenario que no se disfrutaba desde hacía ocho años. La vuelta al trabajo tiene fijados entrenamientos matinales lunes, martes, jueves, viernes y sábado, más una doble sesión el miércoles y, por lo tanto, con pausa el domingo.

Niño y Chupe juntos durante las vacaciones del Málaga CF.

Niño y Chupe juntos durante las vacaciones del Málaga CF. / @adriiinh7

Los despachos de Martiricos sí han tenido movimiento. Entre renovaciones y salidas, el dibujo con el que cuenta Juanfran Funes justo antes de iniciar la pretemporada es de 24 fichas. Eso sí, con ninguna cara nueva como fichaje oficial para el primer equipo.

Primer entrenamiento con 29 jugadores

Para este estreno del lunes están citados un total de 29 jugadores. Está previsto que 20 de ellos empiecen el trabajo de campo con el grupo, de los cuales 16 con ficha del primer equipo: los defensas Carlos Puga, Einar, Pastor, Recio, Dani Sánchez y Rafita; los centrocampistas Ramón, Izan Merino, Dani Lorenzo, Aaron Ochoa, Rafa, Arriaza y David Larrubia; y los atacantes Joaquín, Haitam y Chupe.

Cuatro futbolistas del Atlético Malagueño completarán la relación de futbolistas citados para la vuelta: el defensa Santaella, el centrocampista Marcos Rosa y los extremos Juani y Adri López.

Dani Sánchez ha sido uno de los primeros jugadores en superar el reconocimiento médico.

Dani Sánchez ha sido uno de los primeros jugadores en superar el reconocimiento médico. / Málaga CF

Por su parte, Moussa, Lobete, Jauregi, Niño, Alfonso Herrero, Carlos López y Andrés, portero canterano, se desplazarán a completar los reconocimientos médicos de pretemporada en el Hospital Quirónsalud Málaga, que ya han ido superando varios compañeros desde el pasado jueves. Por su parte, Murillo y Juanpe, continuarán en las diferentes fases de sus procesos de recuperación de lesiones.

Primera jornada de Liga, atrasada

Es seguro que el esperado estreno en LaLiga EA Sports será ante el Atlético de Madrid en el Ryadh Metropolitano, lo que aún se desconoce es la fecha. La presencia de varios colchoneros entre los cuatro mejores equipos de la cita mundialista obliga a retrasar la jornada 1, que en su inicio estaba fijada para el 16 de agosto, entre el 18 y el 20 del mes que viene.

Amistosos

No obstante, se saltará al verde de forma amistosa en unas cuatro o cinco ocasiones. El único duelo confirmado es contra el Leicester, que se jugará el 25 de julio en Algeciras. Además, Kike Pérez adelantó que puede que por motivos de tiempo el Trofeo Costa del Sol tenga que disputarse con el curso ya iniciado, durante la primera Ventana FIFA de septiembre.

Noticias relacionadas y más

Se acabó la espera. El Málaga CF de Primera División empieza a sudar este lunes en el Anexo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: 'no somos competencia entre nosotros, somos compañeros
  2. La pedanía de Málaga que celebra este fin de semana su feria con música en directo, degustaciones y carrera de cintas en moto: horario, ubicación y toda la programación
  3. Así es la enorme mansión que Erling Haaland tiene en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella: 2.000 metros cuadrados con gimnasio, piscina y las mejores vistas de la costa
  4. Misteriosas rayas milenarias en los Jardines de Picasso, en Málaga
  5. Un hombre le corta la cara a otro en Málaga tras impedirle robar de un tirón la cadena a una mujer
  6. El inicio en Primera División del Málaga CF se retrasa por la clasificación de España para semifinales del Mundial
  7. La Junta inicia las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce entre Casapalma y Cerralba
  8. Más de 2 millones y 9 meses de plazo: comienzan las obras para trasladar parte del Centro de Transfusión al Hospital Materno de Málaga

Se acabaron las vacaciones: el Málaga CF inicia la pretemporada en modo Primera División

Se acabaron las vacaciones: el Málaga CF inicia la pretemporada en modo Primera División

El detenido de 56 años por el doble crimen de Mijas pasa a disposición judicial

El detenido de 56 años por el doble crimen de Mijas pasa a disposición judicial

Absueltos dos acusados de golpear a un hombre que falleció dos años después por las secuelas al no existir pruebas de cargo con entidad "suficiente"

Absueltos dos acusados de golpear a un hombre que falleció dos años después por las secuelas al no existir pruebas de cargo con entidad "suficiente"

Estabilizado el incendio forestal declarado en Los Gallardos: mil evacuados regresarán paulatinamente a sus casas

Estabilizado el incendio forestal declarado en Los Gallardos: mil evacuados regresarán paulatinamente a sus casas

La huelga de Renfe de este miércoles cancelará 328 trenes: el Cercanías de Málaga mantendrá el 50% de los trayectos

La huelga de Renfe de este miércoles cancelará 328 trenes: el Cercanías de Málaga mantendrá el 50% de los trayectos

Continúan los trabajos para extinguir el incendio de Los Gallardos mientras se asegura el perímetro

Continúan los trabajos para extinguir el incendio de Los Gallardos mientras se asegura el perímetro

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Messi: "Será un partido especial jugar contra Inglaterra"

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto

Dos muertos y cuatro heridos en un tiroteo durante un festival en Toronto
Tracking Pixel Contents