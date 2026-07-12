Dotor, la incógnita pendiente ante el inicio de la pretemporada del Málaga CF

El Málaga CF apura las últimas horas de vacaciones antes de regresar al trabajo. La primera sesión de la pretemporada llegará este lunes día 13 con la base del proyecto prácticamente definida tras las renovaciones de Einar Galilea y Eneko Jauregi, pero todavía con varios frentes abiertos. El principal tiene nombre y apellidos: Carlos Dotor. El centrocampista no estará en la vuelta a los entrenamientos, aunque sigue siendo la prioridad del club para completar una plantilla que todavía necesita retoques antes del regreso a Primera División.

Con las renovaciones ya cerradas, el foco pasa definitivamente a los fichajes... y también a las posibles salidas o ¿cesiones?. Loren Juarros ya adelantó hace unos días que el mercado no solo dependerá de la capacidad económica del club, sino también del margen que exista dentro de las 25 fichas profesionales permitidas por LaLiga.

Plantilla casi cerrada pero con poco margen

Tras las últimas renovaciones, el Málaga CF tiene prácticamente dibujada su plantilla. Permanecen Alfonso Herrero, Carlos López, Puga, Murillo, Pastor, Moussa, Dani Sánchez, Izan Merino, Dani Lorenzo, Ramón, Juanpe, Joaquín, Larrubia, Haitam, Lobete, Chupe, Niño, además de Galilea y Jauregui. A ellos se suman los ascensos al primer equipo de Ángel Recio, Rafa Rodríguez y Arriaza.

Este miércoles, Rafita junto a Recio en un entrenamiento del Málaga CF.. / Málaga CF

En total son 24 fichas ocupadas, aunque el dato admite matices. Rafita y Aarón Ochoa, al ser menores de 23 años, pueden seguir teniendo dorsal del filial, una posibilidad que la normativa permite y que el propio Loren Juarros dejó abierta públicamente. Eso reduciría el número de licencias profesionales realmente comprometidas hasta las 22.

Aun así, el margen sigue siendo muy reducido. Sobre el papel, el Málaga busca incorporar al menos un central, un lateral y un centrocampista. Tres movimientos que obligarían a hacer hueco antes de poder inscribir nuevas incorporaciones.

Dotor como prioridad

En ese escenario aparece la gran incógnita del verano. Carlos Dotor pertenece al Celta, club con el que tiene contrato hasta 2028, aunque en Martiricos nadie esconde que sigue siendo el objetivo para reforzar el centro del campo.

El madrileño terminó convirtiéndose en una de las piezas imprescindibles del ascenso después de llegar el pasado verano con más dudas que certezas. Su adaptación fue total y tanto el cuerpo técnico como el vestuario consideran que su continuidad facilitaría enormemente la transición a Primera División.

Dotor y Puga, durante un partido ante el Ceuta. / LaLiga

La operación, sin embargo, dependerá primero de la decisión que tome el Celta respecto a su plantilla. La opción que mejor encaja para todas las partes vuelve a ser una cesión, ya que el club boquerón no contempla realizar un desembolso importante por su fichaje. El propio futbolista nunca ha ocultado que volver a La Rosaleda es una posibilidad que contempla con muy buenos ojos.

Por eso, aunque el lunes no estará sobre el césped junto al resto de sus compañeros malaguistas, Dotor sigue siendo la gran incógnita pendiente antes del inicio de la pretemporada blanquiazul.

El mercado también pasa por las cesiones

Las llegadas dependerán en buena medida de las salidas. Además de las siete despedidas ya confirmadas —Jokin Gabilondo, Víctor García, Javi Montero, Josué Dorrio, Darko Brasanac, Luismi y el propio Dotor al finalizar su cesión—, el conjunto de Martiricos estudia nuevos movimientos para liberar espacio en la plantilla.

Jugadores como Moussa aparecen entre los candidatos a salir cedidos para acumular minutos. También Arriaza, que ahora ocupa ficha del primer equipo después de apenas participar la pasada temporada, podría buscar continuidad lejos de La Rosaleda. Tampoco se descarta una cesión de Ángel Recio si el cuerpo técnico considera que su crecimiento pasa por tener más protagonismo, mientras otros futbolistas con menor participación podrían entrar igualmente en ese escenario conforme avance el verano.

Juan Carlos Andrés, Loren Juarros, Kike Pérez y Juanfran Funes en el acuerdo de renovación. / Málaga CF

Muchos de ellos iniciarán la pretemporada a las órdenes de Juanfran Funes antes de que el mercado termine de definir sus destinos.

Con la estructura del equipo prácticamente perfilada, el Málaga CF entra en la fase decisiva de su planificación. Las renovaciones ya están cerradas. Ahora llega el turno de los fichajes, de las posibles cesiones y de resolver la incógnita que marca gran parte del verano blanquiazul: el regreso de Carlos Dotor.