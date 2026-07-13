Fernando Calero, gran candidato a reforzar el puesto de central en el Málaga CF

El Málaga CF ya tendría el primero de sus fichajes para competir desde el mes de agosto en Primera División, cerrando así la sequía de ser uno de los cinco clubes que aún no ha realizado ni una sola operación. Sería Fernando Calero (14 de septiembre, 1995), agente libre tras acabar contrato con el Espanyol y destinado a ser un central franquicia en la libreta de Juanfran Funes.

El puesto del zaguero era una de las grandes misiones de Loren Juarros en este mercado de fichajes y, según ha adelantado el periodista Ángel García, ya tiene ocupante. El vallisoletano llegaría a Martiricos como agente libre después de cerrar una larga carrera con los pericos. Han sido muchos los equipos con los que se le ha relacionado desde entonces, pero el Málaga CF es el que habría liderado esa carrera para hacer con los servicios del zaguero de cara a su vuelta en LaLiga EA Sports.

Fernando Calero se enfrenta en un balón con Jude Bellingham. / EFE

Canterano de La Academia

Además, se trata de un regreso muy especial porque Calero sabe lo que es defender la camiseta blanquiazul de Martiricos. Cuenta con la vitola de canterano. Estuvo en el Atlético Malagueño entre 2013 y 2016, desde edad juvenil hasta marcharse de vuelta con 20 años al filial del Real Valladolid, desde donde habría llegado. Así que debutaría así en el primer equipo a los 30, una década después de su salida.

Es un central de muchísima experiencia en Primera División. Ha disputado 143 partidos en la máxima categoría, todos ellos en tierras catalanas a excepción de 36 en el Valladolid. Además, se trata de un central diestro, aunque ha demostrado durante toda su carrera que está más que capacitado para rendir en la izquierda. Así, el único zurdo natural sería Einar Galilea.

Einar Galilea sería el único central zurdo del Málaga CF. / LaLiga

Experiencia en la zaga

Es un defensa predominante en el juego aéreo tanto en la faceta defensiva como en la atacante. No domina con su estatura de 1,83 metros, pero sí es fiable en las alturas. Buen pie para sacar el balón, aunque sin asumir excesivos riesgos. Corrige bien dentro de la zona de peligro, aunque no tiene una gran punta de velocidad para defender a la espalda.

De oficializarse la operación, el Málaga CF abriría su particular mercado de fichajes asegurando el puesto de central con un futbolista de notable experiencia. Era uno de los grandes debes con la lesión de Murillo, ausente en el inicio de la temporada, y con la vuelta paulatina de Pastor, este lunes entrenando con el equipo 320 días después.