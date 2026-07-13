Málaga CF: Álex Pastor vuelve con el grupo 320 días después de sufrir una triada en su rodilla

En el marco de las buenas noticias que supone el inicio de la pretemporada del Málaga CF y reunir a todos 'los bichos' en el césped del Anexo, hay una que se cuela por encima de todas ellas. Por la relevancia que tiene de cara al futuro y por el ejercicio de superación que ha supuesto. 320 días de sufrir una de las lesiones más duras que puede afrontar un deportista, Álex Pastor volvió a entrenar con el grupo.

El último año del central catalán ha sido un martirio. Se lesionó el pasado 27 de agosto de la rodilla, en un entrenamiento de mitad de semana, con una triada que supone la rotura del ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral interno y el menisco interno. Ni siquiera había terminado el mercado de fichajes veraniego, tampoco se había llegado a la jornada 3 en Segunda División, pero Pastor ya sabía que decía adiós a toda la temporada.

Gravísima lesión

Se sometió al quirófano a principios de septiembre y aquel fue el kilómetro 0 de una recuperación muy larga en el tiempo. Acababa contrato en 2026, antes de recuperarse de la lesión, y el club de Martiricos le renovó dos años más, hasta 2028, para que pudiera seguir vistiendo la camiseta blanquiazul. También en marzo pasó Pastor por una artroscopia y aquel fue el último trámite hasta llegar a este lunes.

La recuperación no acaba aquí, pero sí que entra en una parte más ilusionante: sobre el verde y con el resto de compañeros. Al mismo ritmo y con los mismos ejercicios, participando activamente de los rondos... En definitiva, uno más. Será una pretemporada muy importante para el catalán de cara a determinar en qué punto se encuentra, si podrá tener algunos minutos en estos amistosos o si necesita algo más de tiempo, pensando ya en LaLiga EA Sports. Aunque 320 días después, ya está de vuelta.

Galilea estuvo presente en el primer entrenamiento del curso tras su lesión. / Álex Zea

Einar Galilea, también con el grupo

Otra de las buenas noticias estuvo enfocada en Einar Galilea. Al margen de su renovación, el central vasco había terminado la fase del play off lesionado. Se tuvo que retirar en la ida de la semifinal contra Las Palmas por unos problemas en los isquiotibiales. Se mantuvo al margen en los encuentros decisivos por el ascenso y ahora está de vuelta con todo el grupo a pleno rendimiento.

A falta de fichajes, es, junto a Recio y Moussa, el central que ofrece mayores garantías de cara al estreno en Primera División enlazando Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña y Real Madrid. El regreso de Murillo se espera para más adelante, mientras que el de Pastor será mucho más paulatino y vigilado por parte del cuerpo técnico después de estar un año sin jugar al fútbol. Así que la situación en el centro de la zaga se queda muy justa.