El Málaga CF 26/27 de Primera División echa a andar

23 días después de conseguir en Almería el ascenso a Primera División, el Málaga CF ya está de vuelta. Ha sido este lunes la fecha elegida para regresar a los terrenos de juego, ya en LaLiga EA Sports, en un nuevo escenario y con todos 'los bichos' sobre el césped. A falta de los fichajes que tienen que llegar, es la gran noticia del verano, pero ya toca poner el foco en lo que está por venir a partir del mes de agosto.

Jugadores

Como ya había anunciado el club de Martiricos, 20 jugadores de campo Carlos Puga, Einar, Pastor, Recio, Dani Sánchez y Rafita; los centrocampistas Ramón, Izan Merino, Dani Lorenzo, Aaron Ochoa, Rafa, Arriaza y David Larrubia; y los atacantes Joaquín, Haitam y Chupe. Además, también se unieron cuatro futbolistas del Atlético Malagueño: el defensa Santaella, el centrocampista Marcos Rosa y los extremos Juani y Adri López. Los porteros Alfonso Herrero, Carlos López y Andrés Céspedes también participaron de la sesión.

El resto de jugadores como Moussa, Lobete, Jauregi y Niño estuvieron pasando los reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Málaga. Por su parte, Juanpe y Murillo continúan con sus respectivas recuperaciones a la espera de poder unirse con el grupo.

Charla y trabajo de poca intensidad

A partir de ahí, fue una primera jornada muy tranquila. El cuerpo técnico se reunió con toda la plantilla a las 09.00 horas para mantener una charla inicial y sentar las bases de lo que va a ser la pretemporada. Media hora más tarde, saltó el grupo al Anexo. Aprovechó Funes para acercarse a los medios de comunicación y dar las gracias por la cobertura de la pasada temporada y desear suerte en todo lo que va a venir en la máxima categoría.

Funes lidera su primera pretemporada en el primer equipo del Málaga CF. / Álex Zea

El de Loja se mantuvo atento a sus pupilos, pero fue el preparador físico Julio Rodríguez quien se encargó de llevar la batuta en este primer entrenamiento. Todavía de baja intensidad, más centrados en mantener el ritmo e ir cargando desde un nivel bajo. Son los primeros días y el nivel irá subiendo con el paso del tiempo. Además, el Málaga CF aprovechó para estrenar su equipación de entrenamiento con los colores amarillo, negro y blanco.

A la espera de fichajes y amistosos

Por delante queda la tarea más difícil: cerrar la plantilla con fichajes y alguna que otra salida. Con las renovaciones de Galilea y Jauregi, Loren Juarros afronta la tarea de reducir el número de fichas profesionales para hacerle hueco a las incorporaciones. Según deslizó Kike Pérez la semana pasada, podría llegar alguna con el inicio de la pretemporada, pero se avecina un mercado largo hasta el 1 de septiembre.

Dani Sánchez fue uno de los jugadores del Málaga CF presente sobre el césped. / Álex Zea

Mientras tanto, manda el césped. El equipo entrenará lunes, martes, miércoles -sesión doble- jueves, viernes y sábado. Por el momento, el 25 de julio es el único día que tiene agendado contra el Leicester inglés en Algeciras. El club trabaja para redondear el verano, aunque ya saben más o menos que el curso oficial empezará entre el 18 y 20 de agosto, fecha que se baraja para enfrentarse al Atlético de Madrid en la jornada 1 de Primera División.