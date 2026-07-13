Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De la Torre vuelve a presentarseAVE a MadridBoom de las autocaravanasRegresa el terralChiquito vs Lucas GrijanderAdiós a la verja de GibraltarEl Málaga CF regresa al tajoSalida de Chris Duarte
instagramlinkedin

Reconocimiento

Marbella homenajea a Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez tras el ascenso del Málaga CF a Primera División

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, recibió en el ayuntamiento a los dos futbolistas y al preparador físico para reconocer su contribución al ascenso del conjunto blanquiazul a la élite del fútbol español 

Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez homenajeados por el Ayuntamiento de Marbella.

Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez homenajeados por el Ayuntamiento de Marbella. / Ayuntamiento Marbella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Álvaro Borrego

El Ayuntamiento de Marbella ha rendido homenaje a los marbellíes, Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez por su participación en el histórico ascenso del Málaga CF a Primera División. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada por el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, recibió a los dos futbolistas y al preparador físico en un acto institucional celebrado en el Consistorio, al que también asistieron sus familiares.

Durante su intervención, la alcaldesa trasladó el orgullo de toda la ciudad por el éxito alcanzado y destacó que "es una enorme satisfacción contar con deportistas que han contribuido a esta proeza". Muñoz subrayó que el ascenso del Málaga CF "tiene un marcado acento marbellí", ya que los tres homenajeados "han salido de aquí y están muy vinculados a Marbella", por lo que "representan un magnífico ejemplo para nuestros jóvenes".

Orgullo marbellí

En este sentido, incidió en que todos ellos "habéis crecido desde el deporte base, habéis trabajado con humildad y habéis demostrado que, con dedicación y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad", al tiempo que agradeció a sus familias el respaldo prestado durante toda su trayectoria deportiva.

Dani Lorenzo brilló en el Cádiz CF - Málaga CF con un partido espectacular.

Dani Lorenzo fue uno de los imprescindibles en el ascenso. / Málaga CF

La regidora explicó además que este reconocimiento pretende ir más allá del éxito deportivo. "Queremos agradecer vuestro ascenso, pero también la magnífica imagen que proyectáis de Marbella allí donde vais", señaló, antes de mostrarse convencida de que "este ascenso será solo un capítulo más de unas trayectorias que aún tienen mucho recorrido". Para finalizar, les deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en Primera División", destacando que su ejemplo servirá de inspiración para muchos jóvenes deportistas del municipio.

Agradecimientos

Por su parte, Dani Lorenzo agradeció el reconocimiento recibido por parte de su ciudad y aseguró que "es una temporada inolvidable y que te lo valoren en tu ciudad supone un orgullo tremendo". El centrocampista recordó que tanto él como varios de sus compañeros "hemos vivido el Málaga muy de cerca desde que salimos de los campos de fútbol de Marbella" y destacó que "poder cumplir el sueño de jugar en Primera División con el equipo de tu tierra es una satisfacción enorme". De cara al nuevo curso, reconoció que "será una temporada muy exigente", aunque aseguró que la plantilla afronta el reto "con muchísima ilusión porque nos hemos ganado estar ahí".

Aaron Ochoa también quiso agradecer el homenaje del Ayuntamiento y recordó sus orígenes futbolísticos en la ciudad. "Estoy muy agradecido porque mi trayectoria comenzó aquí, en Los Compadres, antes de incorporarme al Málaga", explicó. El joven futbolista señaló que el regreso a Primera División supondrá "un reto muy complicado", aunque dejó claro que tanto él como el resto del equipo afrontan la nueva temporada con ilusión y muchas ganas de competir al máximo nivel.

Por último, el preparador físico Dani Jiménez calificó el homenaje como "algo muy bonito" y aseguró que poder recibir el reconocimiento de su ciudad "produce una enorme felicidad". Además, destacó que uno de los aspectos más emocionantes del ascenso ha sido "la ilusión generada entre los aficionados, especialmente entre los niños", y subrayó que "ver a tantos jóvenes soñando con vestir algún día la camiseta del Málaga es uno de los mayores logros de este ascenso".

Noticias relacionadas y más

Con este acto institucional, el Ayuntamiento de Marbella ha querido reconocer no solo la contribución de los tres marbellíes al regreso del Málaga CF a Primera División, sino también los valores de esfuerzo, compromiso y superación que representan y la imagen positiva que proyectan de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cala de Andalucía con una piscina natural entre aguas cristalinas y atardeceres únicos
  2. Antonio Sanz no duerme, Miguel Tellado da vergüenza y Josele Aguilar tiene frita a la perdiz
  3. Arte de Cozina de Charo Carmona: la mejor casa de comidas de España está en Antequera
  4. El 53% de los malagueños vive en barrios donde la renta media no da ya para pedir una hipoteca tras la escalada de la vivienda
  5. Leandro Martínez, jefe de Dermatología del Hospital Regional de Málaga: “Tenemos una verdadera epidemia de cáncer de piel”
  6. Málaga abre esta noche el plazo para optar a 377 viviendas protegidas en alquiler en el sector Universidad: fechas de la convocatoria, precios del alquiler y requisitos
  7. ¿Cuánto va a cobrar Mario Saint Supéry en Valencia? Mareante baile de cifras
  8. Echeverría del Palo, el núcleo comercial del Distrito Este de Málaga: 'no somos competencia entre nosotros, somos compañeros

Dos fallecidos y cinco heridos en la AP-7: un camión cisterna sale ardiendo tras impactar con una grúa y un taxi

Dos fallecidos y cinco heridos en la AP-7: un camión cisterna sale ardiendo tras impactar con una grúa y un taxi

Así queda el calendario del Unicaja en la fase de grupos de la BCL 2026/2027

Así queda el calendario del Unicaja en la fase de grupos de la BCL 2026/2027

Marbella homenajea a Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez tras el ascenso del Málaga CF a Primera División

Marbella homenajea a Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez tras el ascenso del Málaga CF a Primera División

De la sucesión de Villalobos al séptimo asalto al Ayuntamiento de Málaga: 26 años de Paco de la Torre en votos

De la sucesión de Villalobos al séptimo asalto al Ayuntamiento de Málaga: 26 años de Paco de la Torre en votos

El presidente de RTVE pide disculpas en el Congreso por lo ocurrido en 'Malas Lenguas'

DIRECTO | Díaz Ayuso participa en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

Condena y repulsa por el doble asesinato de María y su hija Patricia en Mijas: "La sociedad tiene que involucrarse"

Condena y repulsa por el doble asesinato de María y su hija Patricia en Mijas: "La sociedad tiene que involucrarse"

Un camión ardiendo corta la AP-7 a la altura de Benahavís

Tracking Pixel Contents