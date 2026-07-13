Marbella homenajea a Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez tras el ascenso del Málaga CF a Primera División

El Ayuntamiento de Marbella ha rendido homenaje a los marbellíes, Dani Lorenzo, Aaron Ochoa y Dani Jiménez por su participación en el histórico ascenso del Málaga CF a Primera División. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada por el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, recibió a los dos futbolistas y al preparador físico en un acto institucional celebrado en el Consistorio, al que también asistieron sus familiares.

Durante su intervención, la alcaldesa trasladó el orgullo de toda la ciudad por el éxito alcanzado y destacó que "es una enorme satisfacción contar con deportistas que han contribuido a esta proeza". Muñoz subrayó que el ascenso del Málaga CF "tiene un marcado acento marbellí", ya que los tres homenajeados "han salido de aquí y están muy vinculados a Marbella", por lo que "representan un magnífico ejemplo para nuestros jóvenes".

Orgullo marbellí

En este sentido, incidió en que todos ellos "habéis crecido desde el deporte base, habéis trabajado con humildad y habéis demostrado que, con dedicación y perseverancia, los sueños pueden hacerse realidad", al tiempo que agradeció a sus familias el respaldo prestado durante toda su trayectoria deportiva.

Dani Lorenzo fue uno de los imprescindibles en el ascenso. / Málaga CF

La regidora explicó además que este reconocimiento pretende ir más allá del éxito deportivo. "Queremos agradecer vuestro ascenso, pero también la magnífica imagen que proyectáis de Marbella allí donde vais", señaló, antes de mostrarse convencida de que "este ascenso será solo un capítulo más de unas trayectorias que aún tienen mucho recorrido". Para finalizar, les deseó "el mayor de los éxitos en esta nueva etapa en Primera División", destacando que su ejemplo servirá de inspiración para muchos jóvenes deportistas del municipio.

Agradecimientos

Por su parte, Dani Lorenzo agradeció el reconocimiento recibido por parte de su ciudad y aseguró que "es una temporada inolvidable y que te lo valoren en tu ciudad supone un orgullo tremendo". El centrocampista recordó que tanto él como varios de sus compañeros "hemos vivido el Málaga muy de cerca desde que salimos de los campos de fútbol de Marbella" y destacó que "poder cumplir el sueño de jugar en Primera División con el equipo de tu tierra es una satisfacción enorme". De cara al nuevo curso, reconoció que "será una temporada muy exigente", aunque aseguró que la plantilla afronta el reto "con muchísima ilusión porque nos hemos ganado estar ahí".

Aaron Ochoa también quiso agradecer el homenaje del Ayuntamiento y recordó sus orígenes futbolísticos en la ciudad. "Estoy muy agradecido porque mi trayectoria comenzó aquí, en Los Compadres, antes de incorporarme al Málaga", explicó. El joven futbolista señaló que el regreso a Primera División supondrá "un reto muy complicado", aunque dejó claro que tanto él como el resto del equipo afrontan la nueva temporada con ilusión y muchas ganas de competir al máximo nivel.

Por último, el preparador físico Dani Jiménez calificó el homenaje como "algo muy bonito" y aseguró que poder recibir el reconocimiento de su ciudad "produce una enorme felicidad". Además, destacó que uno de los aspectos más emocionantes del ascenso ha sido "la ilusión generada entre los aficionados, especialmente entre los niños", y subrayó que "ver a tantos jóvenes soñando con vestir algún día la camiseta del Málaga es uno de los mayores logros de este ascenso".

Con este acto institucional, el Ayuntamiento de Marbella ha querido reconocer no solo la contribución de los tres marbellíes al regreso del Málaga CF a Primera División, sino también los valores de esfuerzo, compromiso y superación que representan y la imagen positiva que proyectan de la ciudad.