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Así es la innovadora ropa de entrenamiento que vestirá el Málaga CF esta temporada

El club blanquiazul le ha dado un giro radical a sus colores para lucir de negro, amarillo y blanco

El Málaga CF vestirá en sus entrenamientos de amarillo, negro y blanco.

El Málaga CF vestirá en sus entrenamientos de amarillo, negro y blanco. / Álex Zea

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

El Málaga CF ha decidido romper con su tradicional estética blanquiazul para darle un giro radical a su línea de ropa de los entrenamientos. Esta temporada 2026/27 de vuelta a Primera División, ni blanco ni azul para afrontar el trabajo de cada semana. Así ha lucido el equipo este lunes en el primer entrenamiento de la pretemporada con unas camisetas que combinan el amarillo, el negro y el blanco.

Nueva gama de colores

Hay dos modelos. En uno de ellos predomina el color negro con el amarillo y el blanco para las mangas. Además, en esta versión, tanto el escudo del Málaga CF como el de Hummel están de color blanco. Es el que vestirán Juanfran Funes, así como el resto de miembros del cuerpo técnico.

En el segundo modelo, reservado para los jugadores de la plantilla, es el amarillo el más predominante con las mangas en negro, así como algunos detalles en blanco. Ambos escudos aparecen aquí en negro, siendo también el color del pantalón. Alejados del tradicional blanquiazul, es una nueva gama de color a la que habrá que acostumbrarse.

Se espera que estén a la venta en las próximas horas. Será al inicio de esta semana cuando se puedan comprar en las tiendas oficiales del club de Martiricos, además de los puntos de venta de Hummel. La primera impresión de la afición no invita a pensar que sea una compra habitual, pero lo cierto es que la imagen mejora en primera persona, más que a través de fotos.

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Dani Sánchez fue uno de los jugadores del Málaga CF presente sobre el césped.

Los jugadores del Málaga CF vestirán de amarillo en los entrenamientos. / Álex Zea

Tercera equipación

Después de que se hayan desvelado la primera y la segunda camiseta, así como la ropa de entrenamiento, ya solo quedará conocer la tercera equipación para el regreso a Primera. Queda poco más de un mes para que empiece la temporada en LaLiga EA Sports. En ese tramo llegará la presentación oficial de la última elástica que queda por desvelar. Después del blanquiazul de la primera y de los tonos rosados de la segunda, apunta a ser oscura. Lo que está claro es que será un diseño sorprendente y que no dejará indiferente a nadie.

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