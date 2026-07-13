Mercado de fichajes
Thiago Pitarch prioriza su intención de jugar la Champions por encima del interés del Málaga CF
En caso de salir del Madrid, el centrocampista quiere volver a competir en la élite continental, mientras que el club de Martiricos quiere su incorporación
Thiago Pitarch, centrocampista del Real Madrid y reciente campeón de Europa sub-19 con la selección española, es uno de los pocos jugadores sobre los que ha trascendido el interés del Málaga CF en este mercado de fichajes. El club de Martiricos busca reforzar la medular con alguna pieza, al margen de Dotor, pero el futbolista de la capital está priorizando otras competiciones como es la Champions.
A la espera de Mourinho
El canterano blanco fue una de las grandes sorpresas del Madrid el pasado curso después de debutar bajo los mandos de Arbeloa. Disputó un total de 16 partidos con el primer equipo, 10 en Liga y otros seis en la élite continental, con 817 minutos entre todos ellos. Además, participó en los dos encuentros de la semifinal de la fase de ascenso rumbo a Segunda División con el Real Madrid Castilla.
Su futuro ahora es una incógnita con la llegada de Mourinho al banquillo blanco. Es cierto que han salido jugadores como Ceballos, ha llegado Bernardo Silva y previsiblemente saldrá alguno en la medular. Pitarch se tendrá que ganar un hueco en la pretemporada, sin apenas vacaciones, y será el entrenador luso quien decida qué papel va a tener y si debe buscar una salida a otro equipo que le garantice minutos.
Choque de intereses
Ahí es donde aparece el Málaga CF. Según ha desvelado AS, el club de Martiricos es el que más interés ha puesto en hacerse con los servicios del centrocampista español de 18 años -cumple 19 el 3 de agosto-. Buscan Loren Juarros y Juanfran Funes alguna pieza más en la medular y Pitarch reuniría los requisitos para unirse a los Dani Lorenzo, Izan Merino, Ramón, Rafa Rodríguez, Juanpe...
Sin embargo, es el Málaga CF quien no reúne los requisitos del futbolista. Su prioridad, si sale del Madrid, es seguir jugando en la Champions League. Evidentemente, no es una característica que cumpla el equipo blanquiazul con su condición de recién ascendido y surge ahí un choque de intereses que paraliza cualquier tipo de conversación entre las partes. Eso sí, por el momento.
Habrá que ver si esas aspiraciones se rebajan con el avance del mercado de fichajes y si el club blanquiazul pasa página para entonces. Por el momento, la dirección deportiva sigue buscando incorporaciones para estrenar el casillero de fichajes para poder darles entrada a lo largo de la pretemporada.
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