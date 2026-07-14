Fichaje
Diego Rico, objetivo del Málaga CF: el lateral negocia como agente libre
El experimentado defensa, sin equipo tras finalizar su contrato con el Getafe, aparece en el radar blanquiazul para reforzar el lateral izquierdo de cara al regreso a Primera División
Álvaro Borrego
El Málaga CF continúa dando forma a su plantilla para la temporada de su regreso a La Liga EA Sports. Tras cerrar la incorporación de Fernando Calero este martes, la dirección deportiva sigue pendiente del mercado de agentes libres y uno de los nombres que ha cobrado fuerza en las últimas horas es el de Diego Rico.
Un lateral con amplia experiencia
Según ha informado el periodista italiano Matteo Moretto, el Málaga CF sigue de cerca la situación de Diego Rico. El lateral izquierdo, de 33 años, es agente libre después de finalizar su contrato con el Getafe y se encuentra valorando las diferentes opciones que tiene sobre la mesa para continuar su carrera.
Su condición de futbolista libre convierte la operación en una oportunidad de mercado para el conjunto blanquiazul, que busca reforzar el costado izquierdo de la defensa con un perfil contrastado, donde solo se encuentra Dani Sánchez actualmente.
Más de 220 partidos en la élite
Diego Rico cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol profesional. A lo largo de su carrera ha disputado 185 partidos en LaLiga y 39 encuentros en la Premier League, defendiendo las camisetas del Real Zaragoza, Leganés, Bournemouth, Real Sociedad y Getafe.
Durante la pasada temporada participó en 30 encuentros oficiales entre LaLiga y la Copa del Rey antes de poner fin a su etapa en el conjunto azulón.
El Málaga CF sigue perfilando su plantilla
La llegada de Fernando Calero ha sido el primer movimiento para reforzar la defensa, aunque la dirección deportiva encabezada por Loren Juarros continúa trabajando en varias incorporaciones de cara al regreso a Primera División.
Por el momento no existe un acuerdo cerrado entre las partes, pero el interés del Málaga en Diego Rico es firme y el lateral aparece como una de las alternativas que maneja el club para reforzar una posición considerada prioritaria durante este mercado estival.
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