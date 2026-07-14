Fechas y horarios de las tres primeras jornadas del Málaga CF en Primera División

LaLiga ha anunciado este martes las fechas y los horarios de las tres primeras jornadas de Primera División. Ahí ya estará el Málaga CF, de regreso a la máxima categoría ocho años después, para iniciar el camino que le mantenga entre los 20 mejores del fútbol español. La competencia ha subido con respecto al último curso en LaLiga EA Sports y bien lo demuestra el inicio que van a tener los de Juanfran Funes.

Tres primeras jornadas

Arrancarán los blanquiazules su periplo por el Riyadh Air Metropolitano frente a los de Simeone. Es un partido atrasado por la presencia de los internacionales del Atlético de Madrid en las semifinales del Mundial, aunque no en las mismas fechas que otros encuentros aplazados. El debut del Málaga CF será el 19 de agosto, a partir de las 21.00 horas, en la capital madrileña.

Después llegará el primer encuentro en La Rosaleda. Plato fuerte contra otro de los recién ascendidos como es el Deportivo de A Coruña, uno de los equipos que más está moviendo el mercado de fichajes. Martiricos acogerá la Primera División ya fuera de la Feria de Málaga, en el primer lunes de la temporada: 24 de agosto a las 21.30 horas, cinco días después de la visita a Madrid.

Aunque no será la única en el mes de agosto. Se quitará el equipo de Funes otra de las grandes salidas del curso en los primeros compases de la temporada, el desplazamiento al Bernabéu con Mourinho como gran novedad y la incógnita de Thiago Pitarch. El Málaga CF jugará ante el Real Madrid el domingo 30 de agosto a las 17.00 horas.

Previa al cierre del mercado de fichajes

Son las tres jornadas que van a anteceder al cierre del mercado de fichajes. El 1 de septiembre llegará a su fin la ventana de incorporaciones, por lo que estos tres encuentros pueden ser importantes a la hora de cerrar ciertos movimientos. Pese a todo, el 'Funesbuque' ya va conociendo los primeros detalles de su vuelta a Primera División y ahora queda llegar con la plantilla lo más definida posible. El primero podría ser Fernando Calero, central que llegaría libre del Espanyol.