Funes avala el fichaje de Calero por el Málaga CF

El club blanquiazul hizo oficial este mediodía el fichaje de Fernando Calero por el Málaga CF y Juanfran Funes mostró su respaldo al fichaje del conjunto de Martiricos , donde recordó que el defensa ya le llamó la atención cuando debutó siendo juvenil en el malagueño, mientras él era entrenador del Loja. Además, el entrenador analizó el calendario liguero, marcado por un inicio de máxima exigencia con visitas al Atlético de Madrid y al Real Madrid.

Calero, un fichaje de garantías

Funes aseguró que conoce a Calero desde sus inicios y recordó el partido en el que debutó ante su equipo. "Nunca se me olvidará. Era juvenil todavía y fue capaz de hacer un auténtico partidazo".

El técnico explicó que aquella actuación le obligó incluso a cambiar el plan de presión: "A los cinco o seis minutos dije: 'Vamos a cambiar la presión por el otro sitio porque con este no tenemos nada que hacer'". Para Funes, la trayectoria del central confirma aquellas sensaciones: "Es un buen fichaje, un gran fichaje".

Un calendario sin margen de adaptación

El entrenador también valoró el exigente arranque liguero, con el Metropolitano en la primera jornada el miércoles 19 (21:00), La Rosaleda ante el Deportivo el lunes 24 (21:00) y el Bernabéu el día 30 en la tercera jornada (17:00). "Siempre se dice que cuando cambias de categoría se necesita tiempo para aclimatarse", recordó, aunque bromeó con que esta vez "lo de aclimatarse lo vamos a hacer de un día para otro porque nos meten casi en un microondas". Aun así, restó importancia al orden de los partidos: "Todos tienen su dificultad. El fútbol nunca sabe por dónde te va a llevar".

La ilusión del regreso a Primera

Más allá del calendario, Funes destacó el valor que tiene el regreso a la élite para toda la ciudad. "Lo vivimos con muchísima ilusión. La afición del Málaga llevaba muchos años sin poder vivir esto".

El técnico recordó que "ya eran ocho años sin estar ahí" y destacó la respuesta de la afición durante el ascenso: "Las casi 200.000 personas que salieron a celebrarlo hablan de la potencialidad de una ciudad como la nuestra".