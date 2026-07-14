Así juega Fernando Calero, el fichaje que ultima el Málaga CF para reforzar su defensa

El Málaga CF está muy cerca de hacer oficial el fichaje de Fernando Calero. El central vallisoletano, de 30 años, se encontraba libre tras finalizar su contrato con el Espanyol y todo apunta a que se convertirá en uno de los refuerzos del conjunto blanquiazul para su regreso a Primera División. Además, abriendo las puertas del mercado de fichajes para el club de Martiricos.

La operación, pendiente únicamente de oficializarse, permitiría a Loren Juarros y a Juanfran Funes incorporar un perfil de garantías para una defensa que necesitaba experiencia y jerarquía en la máxima categoría para acompañar a Murillo, Pastor, Einar, Moussa y Recio.

Un central de oficio y fiabilidad

Fernando Calero no es un defensa que destaque por acciones espectaculares, sino por reunir las cualidades que todo entrenador busca en un central. Es un futbolista sobrio, disciplinado tácticamente y muy fiable en el juego aéreo pese a su altura, 1,83 metros. Su principal virtud es la lectura de las jugadas: sabe temporizar, interpreta bien las coberturas y acostumbra a mantener la posición antes que asumir riesgos innecesarios.

Fernando Calero llega al Málaga CF libre tras su paso por el Espanyol. / EFE

Con balón ofrece seguridad. Sin ser un central especialmente dominante en la conducción, tiene una salida limpia, juega con criterio y rara vez se complica cuando el rival presiona alto. Esa sencillez le convierte en un defensa fiable para iniciar el juego desde atrás. Una cuestión muy característica del 'Funesbuque'.

El complemento que necesitaba la defensa

La dirección deportiva buscaba un central con experiencia para apuntalar una joven zaga sin experiencia en lo más alto del fútbol español. En ese sentido, Calero encaja a la perfección. Su perfil puede complementar a centrales de mayor velocidad o agresividad como puede ser el caso de Murillo. Otra gran característica es su polivalencia porque pese a ser diestro, ha rendido siempre mejor en la parte izquierda de la defensa.

Además, está acostumbrado a defender tanto en bloque alto como en situaciones de repliegue, domina el juego aéreo y ofrece garantías en acciones de estrategia ofensivamente, una faceta en la que el Málaga pretende dar un paso adelante para sumar puntos.

Murillo, intervenido en la rodilla derecha, será baja al inicio de la temporada. / Málaga CF

De referente a perder protagonismo

La etapa de Fernando Calero en el Espanyol estuvo marcada por dos fases muy diferentes. En las primeras temporadas, cuando llegó a tierras catalanas procedente del Valladolid tras un traspaso de ocho millones de euros, fue uno de los centrales de referencia del conjunto perico, acumulando continuidad tanto en Primera como en Segunda División y siendo un futbolista importante en los ascensos de las temporadas 2020/21 y 2023/24.

Sin embargo, su situación cambió en las dos últimas campañas. La competencia en el eje de la defensa y las decisiones técnicas hicieron que fuera perdiendo protagonismo de forma progresiva, alternando titularidades con suplencias y dejando de ser un fijo en las alineaciones. Aun así, la pasada temporada disputó 28 partidos de Liga, 18 de ellos como titular, demostrando que siguió teniendo presencia dentro de la rotación.

Aunque también sufrió algunos problemas físicos puntuales, que le impidieron tener continuidad en determinados momentos, especialmente en la temporada 2024/25, cuando se perdió cerca de diez partidos por lesión, nunca arrastró problemas físicos graves. Finalmente, el conjunto perico optó por no renovar su contrato y el defensa quedó libre este verano.

Experiencia para un recién ascendido

Uno de los principales argumentos de su incorporación es el bagaje que acumula. Calero ha disputado más de 250 partidos como profesional y 143 en la máxima categoría, ha vivido ascensos, descensos y varias temporadas en Primera División, una experiencia que puede resultar muy valiosa para un Málaga que regresa a la máxima categoría.

Más allá de su rendimiento sobre el césped, el club incorpora un futbolista acostumbrado a competir bajo presión y con capacidad para ejercer de líder dentro del vestuario.

Un regreso con sabor especial

La operación también tiene un componente sentimental. Antes de consolidarse en el Real Valladolid y dar el salto definitivo al fútbol profesional, Fernando Calero pasó por la cantera del Málaga y defendió la camiseta del Atlético Malagueño.

Más de una década después, el central regresará a La Rosaleda convertido en un futbolista maduro y con una amplia trayectoria en la élite. Si se confirma su incorporación, el Málaga sumará experiencia, jerarquía y un perfil contrastado para reforzar una de las posiciones pendientes de cara al regreso a Primera División.