Oficial: El Málaga CF anuncia el fichaje de Fernando Calero

El Málaga CF ha hecho oficial este martes al mediodía el fichaje del central Fernando Calero, tal y como apuntó La Opinión de Málaga en la noche del lunes. El central vallisoletano, de 30 años, se convierte en nuevo jugador blanquiazul después de finalizar su contrato con el Espanyol y firma por una temporada, con otra opcional en función de objetivos. El defensa aportará experiencia, liderazgo y un amplio bagaje en el fútbol profesional a una zaga que buscaba un perfil contrastado para afrontar el regreso a Primera División. Formado durante una etapa en la cantera malaguista antes de consolidarse en el Real Valladolid y dar el salto a la élite, Calero regresa ahora a Martiricos con el objetivo de tener protagonismo y convertirse en una de las referencias de la defensa del equipo que dirige Juanfran Funes.

Comunicado Málaga CF

El Málaga CF dio oficialidad el fichaje de Fernando Calero con este comunicado: "Fernando Calero Villa, nacido el 14 de septiembre de 1995 en la localidad de Boecillo (Valladolid), es un jugador con una dilatada trayectoria en el fútbol español. Un defensa central experimentado que aporta fortaleza y buena salida de balón.

Fernando dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Real Valladolid. La Academia MCF lo reclutó para su etapa juvenil, en la que completó cinco temporadas como canterano blanquiazul. El central vallisoletano, a su vez, acumuló 66 partidos con el Atlético Malagueño. Tras su periplo en la Costa del Sol, volvió al Real Valladolid para jugar una temporada en el ‘Promesas’ y, posteriormente, dar el salto al primer equipo, donde consiguió el ascenso a Primera División en su primera temporada (17/18).

Tras un curso en el conjunto pucelano, Fernando se unió a las filas del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona. Como jugador perico, acumula siete temporadas y dos ascensos a la máxima categoría nacional.

Calero llega al Málaga CF tras finalizar su contrato en el RCD Espanyol y con una reputada trayectoria en el fútbol profesional español avalada con más de 140 encuentros disputados en Primera. Un defensa comprometido y trabajador, con un gran vínculo con Málaga y con La Academia MCF, que pondrá toda su experiencia al servicio del equipo dirigido por Juanfran Funes.

¡Mucha suerte en tu segunda etapa en Málaga, Fernando! ¡Bienvenido de nuevo a tu casa!"