Estas son las primeras palabras de Fernando Calero como jugador del Málaga CF

Fernando Calero ya ha pronunciado sus primeras palabras como nuevo jugador del Málaga CF. Después de que el club hiciera oficial su fichaje este martes al mediodía, el central vallisoletano mostró su ilusión por regresar a la entidad en la que dio sus primeros pasos como futbolista, aseguró que llega con "muchísimas ganas" de comenzar esta nueva etapa y se mostró convencido de que todavía tiene "fútbol para rato".

Un regreso muy esperado

La emoción por volver a vestir la camiseta blanquiazul fue el mensaje que más repitió el nuevo central durante su primera entrevista como jugador del Málaga. Calero confesó que regresar a Martiricos era una posibilidad que siempre había deseado desde que abandonó la cantera.

"Una ilusión muy grande. Siempre lo he tenido en la cabeza desde que me fui. Aquí fueron mis inicios como futbolista, donde empecé a crecer, y es un club al que siempre le he tenido muchísimo cariño. Las cosas de la vida han querido que se pueda dar esta vez y vengo con muchísimas ganas de empezar", aseguró.

Con ganas de más

Calero también hizo balance de su trayectoria profesional, marcada por sus etapas en el Real Valladolid y el Espanyol. El defensa considera que, pese a haber vivido momentos complicados, todavía tiene mucho que ofrecer sobre el terreno de juego.

"Ha sido una carrera, para mi gusto, fructífera, con altibajos, pero me quedo con las cosas buenas. Aún creo que tengo fútbol para rato y eso es lo que quiero demostrar aquí en Málaga".

El recuerdo de sus inicios en la cantera

El nuevo fichaje malaguista también recordó cómo era el joven que pasó por la cantera blanquiazul hace más de una década y aseguró que la ilusión por defender esta camiseta sigue intacta.

"Era un chavalito súper joven, con el peinado que llevan ahora mis compañeros, con las mechitas y tal, que ya lo he dejado atrás. La ilusión es la misma o incluso mayor. Tengo muchísimas ganas de volver a casa".

Experiencia para un vestuario joven

Por último, Calero habló del grupo que se encontrará en el Málaga y destacó el papel de los jugadores formados en La Academia, una de las señas de identidad del actual proyecto blanquiazul. El central confía en que su experiencia pueda complementar el talento y el descaro de los más jóvenes.

"Voy a intentar ayudarles en todo lo que pueda desde mi experiencia, que al final eso también influye. Ellos tienen el descaro y el desparpajo que da la juventud y es lo que transmiten en el campo. Creo que la grada está tan identificada con este equipo porque nota que esos chavales son uno más de ellos", concluyó.