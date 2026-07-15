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Calero ya trabaja con el Málaga CF: estreno en el entrenamiento del primer fichaje blanquiazul

El nuevo refuerzo para la zaga malaguista se mostró alegre y enfocado durante su primera jornada bajo las órdenes de Juanfran Funes

Calero junto a Funes en su primer entrenamiento con el Málaga CF.

Calero junto a Funes en su primer entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

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Nuria Mena

Nuria Mena

El Málaga CF mostró en la mañana de este miércoles las primeras imágenes de Fernando Calero bajo las órdenes de Juanfran Funes en el primer equipo. Hace menos de 24 horas, el club de Martiricos confirmó el regreso del defensa con pasado blanquiazul. Ahora, la primera doble sesión de la temporada 2026/2027, realizada en el Anexo de La Rosaleda, fue su reestreno con el club boquerón.

Primer fichaje del Málaga CF 2026/2027

Tercera cita sobre el césped del Málaga de Primera, siendo la de este miércoles la primera que tendrá sesión matinal y vespertina. El reciente fichaje blanquiazul se incorporó al trabajo grupal junto a los otros 26 jugadores disponibles. Al margen, Einar, Juanpe y Murillo han realizado labor específica en las galerías interiores.

Fernando Calero formó parte del club de Martiricos en su etapa como juvenil. Tras diez años lejos de la Costa del Sol, vuelve para reforzar la zaga malagueña en su nuevo contexto en la máxima categoría nacional, escenario que ya conoce el vallisoletano.

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En el primer día de trabajo del primer fichaje del Málaga CF, el club publicó en redes sociales videos del refuerzo defensivo con sus compañeros. Alegre y enfocado se observó trabajando entre risas y buen rollo en su nueva oficina.

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