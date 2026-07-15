Carlos Dotor se incorpora a los entrenamientos con el Celta de Vigo

Carlos Dotor era la incógnita pendiente antes del inicio de la pretemporada del Málaga CF y, tras unos días de la vuelta al trabajo en Martiricos, la situación con el madrileño sigue en duda. El centrocampista no está presente en esta primera semana de entrenamientos del equipo blanquiazul, sin embargo, ya ha finalizado sus vacaciones y se ha incorporado a las sesiones con el club al que pertenece, el Celta de Vigo.

Sin contar en los planes de Giráldez

El jugador de 25 años era el único de los cedidos la pasada campaña que no se había añadido desde el inicio a los entrenamientos del club vigués. Le quedaban unos días de descanso por disfrutar, tras acabar mucho más tarde que el resto la temporada 2025/2026 por haber logrado el ascenso a Primera División con el Málaga CF.

El Málaga CF celebrando el ascenso a Primera División en el UD Almería Stadium. / Málaga CF

La presencia de Dotor en el trabajo de Claudio Giráldez en realidad no cambia nada. El centrocampista forma parte de ese grupo de cedidos dentro de los celestes de los que no se tiene intención que reingresen a la plantilla. El técnico no cuenta con él y el club de Martiricos se mantiene a la espera para actuar y volver a unirlo a 'los bichos'.

Dotor tiene contrato en tierras gallegas hasta 2028. Pero lleva sin entrar en los planes olívicos desde hace ya dos veranos. En el primero salió como préstamo rumbo al Real Oviedo y después al Sporting de Gijón, y en el segundo lo hizo al conjunto blanquiazul, su cesión más satisfactoria.

El Málaga CF espera para mover ficha

Su capacidad de dominar el trabajo sucio, ser incansable en la presión, abarcar muchísimo terreno del campo y mejorar técnicamente y en sus decisiones con el balón llaman la atención de otros equipos, además del Málaga, para contar con los servicios del madrileño.

Sin embargo, el futbolista nunca ha escondido su prioridad en regresar a la Costa del Sol. Eso sí, a sabiendas, como explicó en su carta de despedida, de la incertidumbre: "Nadie sabe lo que va a pasar mañana, así que, de momento, toca disfrutar de todo lo conseguido y prepararse para lo que pueda venir".

Los boquerones, por su parte, volvieron al trabajo este lunes, evidentemente, sin Dotor. Aunque desde la entidad son conscientes de que tras una adaptación total por parte del madrileño, su continuidad en el centro del campo de Funes, de nuevo como cedido, facilitaría enormemente la transición a Primera División. Aterrizó en la capital malagueña el pasado curso y se convirtió en una de las piezas imprescindibles del ascenso. ¿Podrá volver?