Galilea y Jauregui coinciden tras renovar con el Málaga CF: "Es un orgullo seguir vistiendo esta camiseta"

El Málaga CF continúa apuntalando el bloque que logró el ascenso a Primera División. Einar Galilea y Jauregui comparecieron este miércoles al mediodía en la rueda de prensa de La Rosaleda tras oficializar sus respectivas renovaciones, una apuesta por la continuidad de dos futbolistas importantes dentro del vestuario y del proyecto blanquiazul. Además, con sus renovaciones y la incorporación de Fernando Calero, el club considera prácticamente cubiertas las posiciones de central y delantero de cara a la próxima temporada.

Galilea: "Tenemos un reto muy bonito y muy duro por delante"

Einar Galilea no ocultó su satisfacción por continuar una temporada más en el Málaga. El central aseguró que la renovación supone el reconocimiento a tres años de trabajo en los que el equipo ha conseguido devolver al club a Primera División.

"Para mí fue un orgullo, una satisfacción también por estos tres años que hemos pasado aquí, que han sido maravillosos, y ahora tenemos un reto muy bonito y muy duro por delante. Cuando llegué aquí también teníamos otro reto bastante complicado y tres años después seguimos aquí. Así que con muchas ganas, mucha ilusión y en un contexto nuevo".

El defensa también recordó el camino que le llevó hasta La Rosaleda. Explicó que dejó el fútbol croata para jugar en Primera Federación porque entendía que el Málaga era el destino ideal, convencido por el peso histórico del club y por todo lo que rodea a la entidad.

"El contexto era otra categoría, pero era el club al que quería venir. Un club con esta ciudad, esta afición y esta historia. Creo que todo eso ayudó a tomar la decisión y, por suerte, hemos vivido estos tres años maravillosos. Nunca he tenido la oportunidad de jugar en Primera División española y lo que tengo por delante es ilusión y ganas de superarme".

Galilea también quiso destacar el vínculo que ha creado con Málaga durante este tiempo y el cariño recibido por parte de la afición: "Creo que el hecho de estar ayudando en diferentes aspectos es lo que nos ha dado la oportunidad de seguir aquí. El año pasado fue una pasada y al final te unes a la ciudad, a la gente que te encuentras por la calle. Es un orgullo seguir vistiendo esta camiseta".

Eneko y Galilea, en la rueda de prensa de su renovación. / Álex Zea

Jauregui: "Cuando se presentó la oportunidad no hubo ninguna duda"

Jauregui compartió el sentimiento de su compañero y aseguró que renovar con el Málaga era la decisión que quería tomar desde el primer momento."Voy un poco en la línea de Einar. Este es mi segundo año y voy a seguir en este club, con la gente que trabaja aquí. Sabemos que es un reto muy difícil, pero para eso estamos".

El delantero explicó que fichar por el Málaga ya supuso cumplir un sueño y que, tras conseguir el ascenso, no tuvo dudas cuando recibió la propuesta para continuar. "El año pasado fue un sueño por cumplir y cuando se presentó la oportunidad de seguir aquí no hubo ninguna duda. Es una ciudad y un club espectaculares", afirmó.

Cuestionado por la competencia en la delantera, Jauregui restó importancia a su rol durante la pasada campaña y dejó claro que su forma de afrontar la temporada no cambia."Al final esto es fútbol. Lo que hay es entrenar y competir entre nosotros. Luego el míster decide quién juega y quién no, pero hay que estar al pie del cañón, entrenar y ponérselo difícil".

Un bloque con continuidad

Más allá de las renovaciones, tanto Galilea como Jauregui coincidieron en poner en valor el ambiente que se vive dentro del vestuario y el crecimiento que ha experimentado el equipo en los últimos años. Ambos afrontan el regreso a Primera División con la convicción de que el grupo mantiene la ambición y la unión que le permitió alcanzar el ascenso.

La continuidad del central y del delantero, unida a la reciente llegada de Fernando Calero, cierra por completo la defensa y la delantera y permite al Málaga mantener la base de la plantilla y afrontar la nueva temporada con buena parte del bloque consolidado antes de seguir perfilando los últimos retoques del mercado.