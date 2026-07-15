Loren Juarros: "El lateral izquierdo es una posición en la que queremos incorporar un jugador"

El director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros, compareció este miércoles al mediodía en la sala de prensa de La Rosaleda junto a Einar Galilea y Jauregui tras la renovación de ambos futbolistas. El burgalés aprovechó la ocasión para analizar la planificación deportiva del conjunto blanquiazul, explicar las principales necesidades del mercado de fichajes y confirmar que el lateral izquierdo es una prioridad principal en la plantilla. Además, reconoció que el club mantiene conversaciones con el Celta de Vigo para intentar retener a Carlos Dotor.

Las renovaciones consolidan el bloque

Juarros explicó que la intención del club era asegurar primero la continuidad del bloque que consiguió el ascenso antes de centrar todos los esfuerzos en las incorporaciones.

"Cuando tomamos la decisión de renovar a Einar y a Jauregui fue porque creemos en ellos. Han sido jugadores importantes para nosotros y pensamos que todavía pueden seguir aportando al equipo"

El responsable deportivo incidió además en que, con ambas renovaciones y el fichaje de Calero, el Málaga da por cerradas dos posiciones muy importantes de la plantilla.

"Con las renovaciones de Einar y Jauregui entendemos que las posiciones de central y delantero quedan cubiertas. Primero queríamos consolidar el grupo que ya teníamos y ahora seguir mejorando el resto del equipo."

El lateral izquierdo, la prioridad

Tras la incorporación de Fernando Calero, Loren Juarros explicó que el central responde al perfil que buscaba el club para reforzar la defensa. "Con Fernando Calero entendíamos que reunía el perfil que buscábamos. Lo conocemos y creemos que cumple con las características que queríamos para esta plantilla".

El director deportivo reconoció que la dirección deportiva continúa trabajando para reforzar otras posiciones de la plantilla. Después de que saliese la posibilidad de Diego rico el pasado martes, Loren no ha querido entrar en nombres propios, confirmó que el lateral izquierdo sigue siendo el principal objetivo del Málaga en este mercado.

"Estamos trabajando en posiciones. El lateral izquierdo es evidente que estamos buscando. No me gusta hablar demasiado porque estamos analizando dónde podemos mejorar el equipo. El lateral izquierdo es una posición en la que queremos incorporar."

Juarros insistió en que el club seguirá actuando con discreción para no entorpecer las negociaciones abiertas y recordó que todavía quedan varias semanas de mercado.

Dotor, pendiente del Celta

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue el de Carlos Dotor. El director deportivo confirmó que el Málaga sigue interesado en la continuidad del centrocampista, aunque recordó que la operación depende del Celta de Vigo, club propietario de sus derechos.

"Carlos Dotor es propiedad del Celta. Estamos hablando con ellos. Sabemos que el chico quiere seguir aquí, pero depende del Celta y estamos valorando la situación de Dotor como otras."

De esta forma, Juarros dejó claro que el club mantiene abiertas las conversaciones, aunque sin avanzar si la operación podrá resolverse en los próximos días.

Carlos Dotor, cedido al Málaga CF el pasado curso, entrenando con el Celta de Vigo, club al que pertenece. / Celta de Vigo

Confianza en la planificación

Por último, Juarros quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la afición malaguista y recordó que el mercado todavía tiene recorrido antes de su cierre.

"Todavía queda mercado hasta el 1 de septiembre. Estamos trabajando y seguimos analizando dónde podemos mejorar el equipo. No me gusta hablar demasiado porque cualquier comentario puede afectar a las negociaciones", explicó el director deportivo.

El dirigente burgalés insistió en que la dirección deportiva no tiene intención de precipitar ninguna operación y que aprovechará las próximas semanas para terminar de perfilar la plantilla. Con el eje de la defensa y la delantera ya cubiertos tras las renovaciones de Galilea y Jauregui, el Málaga centrará ahora sus esfuerzos en reforzar el lateral izquierdo y resolver operaciones abiertas como la de Carlos Dotor.