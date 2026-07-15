Los grandes retos de Funes en su primera pretemporada a los mandos del Málaga CF

El Málaga CF arrancó este lunes la pretemporada en Primera División con muchos protagonistas y uno de ellos volvió a ser Juanfran Funes. El técnico de Loja ya tiene su nombre escrito en la historia del club de Martiricos después de coger al primer equipo en noviembre en puestos de descenso y llevarlo hasta el ascenso el pasado 20 de junio. Y ahora afronta grandes retos en el que va a ser su primer verano, desde el kilómetro 0, a los mandos del 'Funesbuque'.

Un verano para toda la vida

Han sido 23 días de descanso los que ha tenido, pero de auténtico frenesí. Por el camino se ha llevado un emotivo homenaje en su tierra natal, además de saber que tendrá una calle en su pueblo en honor al legado de su familia. En lo estrictamente deportivo trabaja mano a mano con la dirección deportiva, liderada por Loren Juarros, para confeccionar la mejor plantilla blanquiazul posible. Tuvo una conversación clave con Eneko Jauregi para seguir, además de ser uno de los baluartes para encarrilar la continuidad de Einar Galilea.

Funes recibió un homenaje en Loja por parte de la Diputación de Granada. / Javier Martín/APDI Group

Son dos movimientos que llevan su sello y el verano ahora promete emociones fuertes. Debutaba en noviembre en el fútbol profesional y este mes de agosto lo hará en LaLiga EA Sports, en la que va a ser su primera pretemporada a los mandos de los 'mayores' del Málaga CF. Ha dirigido muchas temporadas al filial, pero lo de ahora no tiene nada que ver, aún menos con el peso y la responsabilidad de hacerlo en la máxima categoría del fútbol español.

La pelota desde el inicio

Es apasionante el camino que tiene por delante y no va a renunciar a su identidad. Por ejemplo, uno de los cambios más evidentes que se dieron este lunes fue el protagonismo del balón. En años anteriores, el cuerpo técnico se centraba en poner a punto la condición física de los jugadores. Sin desaparecer esa cuestión con Funes, el de Loja, acompañado del preparador Julio Rodríguez, ha mantenido la pelota en el centro del entrenamiento.

Es uno de los puntos que quiere mantener el club de Martiricos desde todos sus estamentos: seguir jugando al fútbol en Primera División y volver a divertirse como lo hizo la campaña anterior. El Málaga CF no quiere ser un recién ascendido que pierde su identidad al jugar contra los transatlánticos, sino que quiere que 'los bichos' vuelvan a disfrutar con el balón de un lado hacia otro, teniendo la personalidad y la valentía que les ha traído hasta este verano tan especial con los mejores.

A la espera de fichajes

Necesitará también el técnico blanquiazul una gran capacidad para reinventarse ante un verano que promete ser largo y tedioso en las oficinas. Tiene a 29 futbolistas a su cargo, cuatro del Atlético Malagueño, pero difiere la imagen del Málaga CF 26/27 que ha iniciado la preparación con el que estará el 2 de septiembre una vez llegue a su final el mercado de fichajes. Por lo pronto, no tiene ni un solo fichaje y deben venir en cuatro o cinco -según han deslizado los protagonistas en las últimas comparecencias-.

Juan Carlos Andrés, Loren Juarros y Juanfran Funes serán los pilares del Málaga CF en Primera. / Málaga CF

También tiene que decidir el cuerpo técnico el número de salidas o, más bien, cesiones. No entran en las 25 fichas profesionales todas las incorporaciones que quiere la dirección técnica, por lo que hay que dar salida a algunos futbolistas en busca de minutos y protagonismo en otra categoría inferior. Haitam, Moussa, Recio o Arriaza son algunos de los jugadores que entran en las quinielas. De los dos centrales se irá uno para que el otro ejerza de quinto zaguero junto a un fichaje, Murillo, Galilea y Pastor.

Kilómetro 0

La buena noticia es que no va a haber grandes revoluciones, pero sí es cierto que necesita esperar a que lleguen las incorporaciones definitivas. Hasta que la plantilla no quede confeccionada al 100%, no será momento de cerrar filas y diseñar el 'Funesbuque' de Primera División. Son algunos de los muchos retos que asume Funes en su primera etapa en LaLiga EA Sports, ahora controlando al Málaga CF 26/27 desde el kilómetro 0.