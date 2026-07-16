10 finalistas del Mundial 2026 serán rivales del Málaga CF en el primer partido de Liga

El Málaga CF sabía desde antes de ascender que el camino en la élite no iba a dar lugar a respiros. Sin embargo, LaLiga EA Sports recibirá sin concesiones al club de Martiricos. El Atlético de Madrid es el primer rival asignado para el curso 2026/2027. Si ya el nombre impone, el hecho de que 10 jugadores que actualmente figuran en la plantilla colchonera batallen este próximo domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026 da buena muestra del salto competitivo que supone la Primera División. Serán cuatro atléticos con La Roja y seis en Argentina.

El Mundial cambia el calendario liguero

Poco más de una semana después de convertir el sueño del ascenso en realidad en Almería, la RFEF presentó el calendario de la temporada. El Málaga conocía así su hoja de ruta con, en principio, el estreno fijado para el 16 de agosto. Finalmente, como era de esperar, el escenario mundialista puso la fecha en duda.

La FIFA determinó de que aquellos clubes que tuviesen implicados a varios futbolistas en las semifinales o la final del Mundial podrían ver atrasado una semana su inicio liguero. No es el caso de los malaguistas, pero sí el del equipo al que se enfrentan en la jornada inaugural en el Metropolitano.

Una decena de atléticos en la final mundialista

La Noruega de Alexander Sørloth se quedó a las puertas de estar entre las cuatro mejores selecciones. Sin embargo, fue España la que abrió la veda que confirmaba el retraso en el duelo madrileño-malagueño. La victoria en cuartos ante Bélgica (2-1), oficializó que Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y, el recién fichado por los del Cholo Simeone, Alejandro Grimaldo iban a necesitar retrasar la cita con el cuadro boquerón por el periodo mínimo de descanso.

A los mencionados representantes rojiblancos se unieron Juan Musso, Nahuel Molina, Nico González, Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone con Argentina, que superó a Suiza 3-1 para meterse en "semis".

Fecha de estreno: 19 de agosto

Antes incluso de conocer a los finalistas, el Málaga ya sabía que su estreno liguero se retrasaría hasta el 19 de agosto a las 21:00 horas. Ahora, la circunstancia adquiere una dimensión aún mayor. España y Argentina avanzaban por lados opuestos del cuadro y solo podían verse las caras en la final. Así ha ocurrido, elevando hasta diez el número de jugadores del Atlético de Madrid que disputarán el partido por el título antes de recibir al conjunto blanquiazul.

El Riyadh Air Metropolitano. / L.O

Mientras, el conjunto de Juanfran Funes se mantiene enfocado en la vuelta al trabajo. Durante la semana inicial de pretemporada se confirmó el primer fichaje de este mercado, Fernando Calero. Asimismo, poco a poco se va trazando más la línea en lo que a amistosos se refiere. La intención es alcanzar el estreno liguero con el equipo con la mayor carga competitiva posible, con ritmo y plenamente rodado.

El Riyadh Air Metropolitano aguarda para acoger el pistoletazo de salida de la Primera División 2026/2027. Al igual que Grimaldo aterriza como incorporación en el conjunto de la capital, todo apunta a que otros de los mencionados finalistas del Mundial cambiarán de rumbo.

Sea cual sea la configuración definitiva de la plantilla rojiblanca cuando cierre el mercado, la fotografía actual resulta tan llamativa como exigente: el Málaga CF regresará a Primera División ante 10 finalistas del Mundial 2026.