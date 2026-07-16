Calendario de pretemporada del Málaga CF: partidos confirmados y planificación

El Málaga CF continúa dando forma a su calendario de pretemporada. El club va cerrando poco a poco una hoja de ruta que volverá a combinar el tradicional stage en Estepona con varios compromisos amistosos antes del regreso a la ansiada LaLiga EA Sports.

La previsión del club es disputar entre cuatro y cinco encuentros de preparación, aunque por el momento solo dos rivales han sido anunciados oficialmente. A ellos se suman los planes ya conocidos para la concentración estival y la incertidumbre sobre la fecha del Trofeo Costa del Sol, que podría disputarse ya con la competición oficial en marcha.

Málaga-Leicester

El primer examen para el equipo de Juanfran Funes llegará el 25 de julio, cuando se mida al Leicester City en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras (19:00 horas). El conjunto inglés, lejos ya de aquel campeón de la Premier League, afronta una nueva etapa tras encadenar dos descensos en los dos últimos años. Será una buena piedra de toque para un Málaga que busca ir sacando conclusiones en su preparación.

El interés de la afición quedó patente desde el primer momento. Pese a disputarse fuera de la provincia, más de 600 aficionados aguardaron en la cola virtual para adquirir entradas para un partido cuyos precios oscilaban entre los 15 y los 35 euros.

Málaga - Al-Ittihad

Cinco días después, el 30 de julio, será la segunda cita de los blanquiazules, también ante un rival internacional. En esta ocasión será el Al-Ittihad, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudí, en el Marbella Football Center (20:00 horas). El encuentro tendrá además un componente especial por el regreso de Youssef En-Nesyri, formado en la cantera malaguista y ahora futbolista del conjunto saudí. Las localidades para este amistoso ya se encuentran a la venta por un precio único de 18 euros.

Trofeo Costa del Sol y stage en Estepona

Más allá de los dos partidos, el Málaga volverá a realizar su habitual concentración en Estepona, aún sin fecha pública. Mientras, el club sigue trabajando para cerrar los rivales restantes, con la intención de llegar al inicio del campeonato con la mayor carga competitiva posible.

Foto del primer entrenamiento del Málaga CF de la temporada 26/27 en el anexo de La Rosaleda / Álex Zea

Por otro lado, la otra incógnita sigue siendo el Trofeo Costa del Sol. El director general del club, Kike Pérez, reconoció antes del inicio de la pretemporada que la apretada planificación hace muy complicado celebrar el torneo antes del comienzo de la Liga. La alternativa que maneja la entidad es aprovechar el primer parón por compromisos internacionales, previsto entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y así mantener también el enfoque.

Así, aunque el calendario todavía no está completamente cerrado, la planificación estival ya dibuja sus primeras líneas. Rivales internacionales, el regreso a Estepona como cuartel general y la intención de aprovechar el Trofeo Costa del Sol para tampoco perder ritmo durante el parón conforman, por ahora, la hoja de ruta de un Málaga CF que sigue preparando el nuevo curso paso a paso.