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Entrenamiento

El Málaga CF dosifica a Alfonso Herrero, Ramón y Rafita tras la primera doble sesión del verano

El cuarto día de entrenamiento del conjunto blanquiazul llegó con gestión de cargas para algunos de sus jugadores

El Málaga CF tuvo su cuarto día de entrenamiento de la pretemporada este jueves.

El Málaga CF tuvo su cuarto día de entrenamiento de la pretemporada este jueves. / Málaga CF

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Nuria Mena

Nuria Mena

El Málaga CF completó este jueves su cuarto día de trabajo desde el inicio de la pretemporada 2026/2027, en una sesión matinal desarrollada en el Anexo de La Rosaleda y marcada por la gestión de cargas para algunos jugadores. El miércoles fue intenso, ya que el equipo llevó a cabo la primera doble sesión de entrenamiento del curso, en la que se estrenó Fernando Calero.

Alfonso, Ramón y Rafita, en las galerías interiores

El cuerpo técnico encabezado por Juanfran Funes centró parte del trabajo en el control físico de la plantilla con el objetivo de prevenir contratiempos musculares en una fase de la preparación especialmente exigente. Así, Alfonso Herrero, Ramón y Rafita no se ejercitaron sobre el césped junto al resto de sus compañeros y realizaron trabajo específico en las galerías interiores de La Rosaleda.

Junto a ellos también trabajaron en el interior Einar Galilea, Juanpe y Diego Murillo, quienes continúan inmersos en sus respectivos procesos de recuperación tras las lesiones sufridas durante la pasada temporada, que culminó con el ascenso del conjunto blanquiazul a LaLiga EA Sports.

El resto del equipo, junto con los canteranos, sobre el césped

Mientras tanto, el resto de la plantilla completó una nueva jornada de trabajo sobre el césped, con la presencia de los canteranos Santaella, Marcos Rosa, Juani y Adri López, que continúan integrados en la dinámica del primer equipo desde el inicio de la pretemporada.

El Málaga volverá a ejercitarse este viernes, nuevamente en horario matinal y en las instalaciones de Martiricos, en la penúltima sesión de preparación antes del descanso del domingo. El conjunto blanquiazul afronta estos primeros días de trabajo con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles a su regreso en la máxima categoría.

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Dos amistosos fijados

Antes de regresar a batallar ante los mejores equipos del país a partir del 19 de agosto, se darán los amistosos de verano. La próxima semana será el primero frente al Leicester City, el 25 de julio en Algeciras, y la siguiente cita será contra el Al-Ittihad, el 30 de julio en el Marbella Football Center.

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