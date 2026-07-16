Mercado de fichajes: Juan Cruz, a un paso de regresar al Málaga CF

El Málaga CF está muy cerca de cerrar la incorporación de Juan Cruz, que se convertiría en el segundo fichaje blanquiazul para la temporada 2026-27 tras la llegada de Fernando Calero. Según adelantó AS, el extremo argentino llegará cedido por el CD Leganés, con el que tiene contrato hasta 2028, a falta únicamente de que se ultimen los últimos detalles de una operación que ambas partes llevan negociando desde hace semanas.

El atacante regresaría así al club donde se formó y debutó con el primer equipo en mayo de 2018, reforzando una parcela ofensiva que el Málaga considera prioritaria para afrontar con garantías su regreso a LaLiga EA Sports.

Un regreso con sabor a casa

Juan Cruz llegó a la cantera malaguista en 2010 y fue quemando etapas hasta debutar con el primer equipo en Primera División en mayo de 2018. Tras abandonar La Rosaleda pasó por el Betis Deportivo, debutó con el primer equipo verdiblanco de la mano de Manuel Pellegrini y posteriormente recaló en el CD Leganés, donde terminó consolidándose como futbolista profesional.

La cesión, la única vía posible

El interés del Málaga por Juan Cruz no es nuevo. Sin embargo, una incorporación en propiedad era prácticamente imposible. El extremo cuenta con una cláusula de rescisión de ocho millones de euros, una cantidad inasumible para la entidad blanquiazul.

Por ello, la cesión siempre fue la fórmula más viable. Además, el Leganés también contempla una salida temporal para que el futbolista recupere protagonismo y pueda revalorizarse, tras una temporada discreta en Segunda División.

Experiencia y desborde para el ataque

A sus 26 años, Juan Cruz llega al Málaga tras acumular experiencia tanto en Primera como en Segunda División. Se trata de un extremo rápido, vertical y con un gran uno contra uno, capaz de actuar por cualquiera de las dos bandas o incluso por detrás del delantero.

En la temporada 2024-25 fue una de las revelaciones del Leganés en LaLiga EA Sports, donde disputó 34 partidos, firmó cinco goles y cuatro asistencias en el campeonato liguero y terminó el curso con ocho goles y cinco asistencias entre Liga y Copa del Rey.

El pasado curso, ya en LaLiga Hypermotion, volvió a ser un fijo en los planes del conjunto pepinero, disputando 39 encuentros y aportando tres goles y tres asistencias, pese a que el rendimiento colectivo del equipo estuvo lejos del esperado.

Más competencia para el frente ofensivo

Con su llegada, Juan Cruz aumentará la competencia en el ataque malaguista. El argentino peleará por un puesto con Joaquín Muñoz, David Larrubia o Lobete aunque su polivalencia permitirá a Juanfran Funes utilizarlo en distintas posiciones del frente ofensivo.

Si no surge ningún contratiempo de última hora, Juan Cruz volverá a vestir la camiseta del Málaga ocho años después de su debut con el primer equipo, cerrando así un regreso muy esperado tanto por el club como por un futbolista que nunca ha escondido el cariño que siente por la entidad de Martiricos.