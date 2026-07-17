El director deportivo del Leganés desvela el estado de la operación de Juan Cruz con el Málaga CF: "Quedan unos flecos"

Los fichajes siempre generan expectación y el Málaga CF abrió la veda de los suyos con Fernando Calero a principios de semana. La segunda incorporación blanquiazul será, como cedido, Juan Cruz, al que ya se le ha visto por Málaga pasando el reconocimiento médico. Aún sin nada oficial por parte del club de Martiricos, Andrés Pardo, director deportivo del Leganés, entidad a la que pertenece el extremo, confirmó en el Diario AS las negociaciones.

Juan Cruz celebrando un gol con el CD Leganés. / CD Leganés

El futbolista se quedó fuera también del segundo amistoso del CD Leganés ante el Albacete Balompié este viernes. A lo largo del mencionado día, se le vio por la capital costasoleña. "Ya sabéis que, cuando se inicia una negociación, siempre digo lo mismo: hasta que no es algo oficial por parte de los clubes no hay nada. Evidentemente, puede haber avances, como es el caso, estamos progresando y avanzando en esa situación, pero todavía no es algo que podamos hacer público", aclaró Andrés Pardo.

La intención de la cesión por parte del club al que pertenece es clara: "Quizá la próxima semana podamos dar muchos más detalles acerca de esa operación. Pero el objetivo que tenemos con Juan, más allá de los flecos de la negociación, es muy claro. Es un jugador nuestro, tiene contrato con nosotros, es un activo del Leganés y le tenemos mucho cariño.

Lo que queremos las dos partes es que vuelva a alcanzar el nivel que ha demostrado anteriormente. Es verdad que esta temporada él mismo ha reconocido que no ha estado a su mejor nivel y nosotros también lo pensamos. Tiene muchísimo fútbol y lo que buscamos con esta operación, si finalmente se produce o con cualquier otra alternativa que pudiera darse, es que vuelva a recuperar su mejor versión. Esa es la idea principal, más allá de cómo quede estructurada la operación".

Así, el extremo argentino aguarda a que se terminen de cerrar los procesos burocráticos para su regreso al Málaga CF, equipo en el que se formó y debutó con el primer equipo en mayo de 2018.