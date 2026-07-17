Así está el mercado del Málaga CF: un fichaje cerrado y tres objetivos en marcha

El Málaga CF ya ha activado su hoja de ruta en el mercado de fichajes de cara a su regreso a Primera División. Después de anunciar a principios de semana la incorporación de Fernando Calero, la dirección deportiva encabezada por Loren Juarros continúa trabajando para apuntalar una plantilla que deberá dar un salto de nivel para competir en LaLiga EA Sports.

El primer movimiento ha sido el regreso de Fernando Calero a Martiricos. El central vallisoletano, que pasó por la cantera blanquiazul en etapa juvenil, vuelve al club diez años después para reforzar una zaga en la que el Málaga pretende sumar experiencia y garantías. Su fichaje, sin embargo, no será el único movimiento en la parcela defensiva.

Lateral izquierdo

Durante la presentación de las renovaciones de Einar Galilea y Eneko Jauregi, Loren Juarros confirmó que una de las prioridades del club es reforzar el lateral izquierdo. Uno de los nombres de esta demarcación que más fuerza ha cobrado en los últimos días es el de Diego Rico.

Diego Rico en un partido con el Getafe CF. / Getafe CF

Según informó el periodista Matteo Moretto, el experimentado lateral de 33 años, actualmente agente libre tras finalizar su contrato con el Getafe, figura entre las opciones que maneja el Málaga. Aunque todavía no existe un acuerdo entre las partes, el interés blanquiazul es firme.

Centro del campo

Otra de las prioridades del director deportivo es recuperar a Carlos Dotor. El centrocampista, propiedad del Celta de Vigo hasta 2028, dejó buenas sensaciones durante su cesión en La Rosaleda y tanto el jugador como el Málaga verían con buenos ojos prolongar su continuidad. No obstante, la operación depende de las negociaciones entre ambos clubes y de la decisión final de la entidad gallega.

Carlos Dotor, cedido al Málaga CF el pasado curso, entrenando con el Celta de Vigo, club al que pertenece. / Celta de Vigo

"Carlos Dotor es propiedad del Celta; estamos hablando con ellos. Sabemos que el chico quiere seguir aquí, pero depende del Celta y estamos valorando la situación de Dotor como otras", explicó el directivo.

Extremo

En el apartado ofensivo, el nombre que más cerca está de convertirse en nuevo jugador malaguista es el de Juan Cruz. Según adelantó el diario AS, el extremo nacido en Argentina llegará cedido por el CD Leganés, con el que tiene contrato hasta 2028, una vez se cierren los últimos detalles de una negociación que ambas entidades llevan semanas desarrollando. Su incorporación supondría el regreso de otro futbolista formado en la cantera blanquiazul.

Juan Cruz celebrando un gol con el CD Leganés. / CD Leganés

Así, una vez oficializada la llegada de Fernando Calero, la agenda de fichajes del Málaga CF gira actualmente en torno a tres nombres propios: Carlos Dotor, cuya vuelta se negocia con el Celta; Diego Rico, como principal candidato para reforzar el lateral izquierdo; y Juan Cruz, cuyo regreso a La Rosaleda parece estar muy próximo. Tres operaciones que marcarán los próximos pasos del conjunto blanquiazul en un mercado de verano que se espera muy movido.