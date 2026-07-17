Mercado de fichajes
Así está el mercado del Málaga CF: un fichaje cerrado y tres objetivos en marcha
Tras la llegada de Fernando Calero, el equipo de Loren Juarros centra sus esfuerzos en el regreso de Carlos Dotor, el aterrizaje de un lateral izquierdo y la opción de un extremo
El Málaga CF ya ha activado su hoja de ruta en el mercado de fichajes de cara a su regreso a Primera División. Después de anunciar a principios de semana la incorporación de Fernando Calero, la dirección deportiva encabezada por Loren Juarros continúa trabajando para apuntalar una plantilla que deberá dar un salto de nivel para competir en LaLiga EA Sports.
El primer movimiento ha sido el regreso de Fernando Calero a Martiricos. El central vallisoletano, que pasó por la cantera blanquiazul en etapa juvenil, vuelve al club diez años después para reforzar una zaga en la que el Málaga pretende sumar experiencia y garantías. Su fichaje, sin embargo, no será el único movimiento en la parcela defensiva.
Lateral izquierdo
Durante la presentación de las renovaciones de Einar Galilea y Eneko Jauregi, Loren Juarros confirmó que una de las prioridades del club es reforzar el lateral izquierdo. Uno de los nombres de esta demarcación que más fuerza ha cobrado en los últimos días es el de Diego Rico.
Según informó el periodista Matteo Moretto, el experimentado lateral de 33 años, actualmente agente libre tras finalizar su contrato con el Getafe, figura entre las opciones que maneja el Málaga. Aunque todavía no existe un acuerdo entre las partes, el interés blanquiazul es firme.
Centro del campo
Otra de las prioridades del director deportivo es recuperar a Carlos Dotor. El centrocampista, propiedad del Celta de Vigo hasta 2028, dejó buenas sensaciones durante su cesión en La Rosaleda y tanto el jugador como el Málaga verían con buenos ojos prolongar su continuidad. No obstante, la operación depende de las negociaciones entre ambos clubes y de la decisión final de la entidad gallega.
"Carlos Dotor es propiedad del Celta; estamos hablando con ellos. Sabemos que el chico quiere seguir aquí, pero depende del Celta y estamos valorando la situación de Dotor como otras", explicó el directivo.
Extremo
En el apartado ofensivo, el nombre que más cerca está de convertirse en nuevo jugador malaguista es el de Juan Cruz. Según adelantó el diario AS, el extremo nacido en Argentina llegará cedido por el CD Leganés, con el que tiene contrato hasta 2028, una vez se cierren los últimos detalles de una negociación que ambas entidades llevan semanas desarrollando. Su incorporación supondría el regreso de otro futbolista formado en la cantera blanquiazul.
Así, una vez oficializada la llegada de Fernando Calero, la agenda de fichajes del Málaga CF gira actualmente en torno a tres nombres propios: Carlos Dotor, cuya vuelta se negocia con el Celta; Diego Rico, como principal candidato para reforzar el lateral izquierdo; y Juan Cruz, cuyo regreso a La Rosaleda parece estar muy próximo. Tres operaciones que marcarán los próximos pasos del conjunto blanquiazul en un mercado de verano que se espera muy movido.
- La Virgen del Carmen de Huelin adelanta su procesión del domingo por la final del Mundial: será por la mañana y con el mismo recorrido
- Sortean dos viviendas nuevas en Cuevas del Becerro con papeletas a 10 euros: así es la rifa
- Así cambiará Tivoli World con la nueva propuesta en trámite: menos superficie para atracciones, dos hoteles y un gran centro comercial
- La Fiscalía abre diligencias por los movimientos de tierras en la parcela donde iba a ir la Nueva Rosaleda, en el Puerto de la Torre
- Fiestas de la Virgen del Carmen en la provincia de Málaga 2026: horarios y procesiones marineras del 16 de julio
- Ya no queda Málaga para los malagueños': oleada de críticas por el Carrefour que sustituirá a la Tetería San Agustín
- Al aire libre, en el cine o una discoteca: Málaga habilita espacios para ver a España en la final del Mundial
- Málaga afronta una semana infernal con terral y calima, con máximas de hasta 43 ºC: estas serán las zonas más calurosas