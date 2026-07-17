El puzle de las fichas del Málaga CF: así está el margen de la plantilla a la espera de más fichajes

Con las renovaciones ya cerradas y los primeros movimientos del mercado en marcha, el Málaga CF entra en una fase decisiva de la planificación de su regreso a Primera División. El foco ya no está solo en los fichajes, sino también en el margen disponible para inscribirlos dentro del límite de 25 fichas profesionales que permite LaLiga EA Sports.

Con la llegada de Calero: 23 fichas + 2 del filial

Loren Juarros ya advirtió que la capacidad para reforzar la plantilla dependería tanto del aspecto económico como del margen existente en las fichas profesionales. El primer equipo lo forman Alfonso Herrero, Carlos López, Puga, Einar, Pastor, Recio, Dani Sánchez, Moussa, Murillo, Calero, Ramón, Izan Merino, Dani Lorenzo, Rafa Rodríguez, Arriaza, David Larrubia, Juanpe, Joaquín, Haitam, Chupe, Jauregi, Niño y Lobete.

A ellos se suman Rafita y Aarón Ochoa, dos futbolistas que, al ser menores de 23 años, pueden mantener licencia del filial pese a estar integrados en la dinámica del conjunto de Juanfran Funes. Ese es el matiz que marca la diferencia. El club quedaría con un panorama 23+2 y son varias las llegadas que se intentarán desde los despachos blanquiazules.

Calero junto a Funes en su primer entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

Posibles aterrizajes

La primera podría ocuparse muy pronto con la llegada de Juan Cruz. El extremo del Leganés está muy cerca de aterrizar en La Rosaleda como cedido, lo que dejaría el escenario en 24 fichas profesionales más Rafita y Ochoa con licencia del filial (24+2).

Otro de los objetivos prioritarios es reforzar el lateral izquierdo, con Diego Rico como principal candidato. Si ambas operaciones se concretan, el Málaga alcanzaría las 25 fichas profesionales, manteniendo las dos licencias del filial (25+2). Además, la dirección deportiva sigue trabajando, mínimo también, en un centrocampista. Aquí entra la intención en la vuelta de Carlos Dotor (26+2), una operación que obligaría a liberar algún hueco.

Cesiones: Arriza, Moussa, Recio... ¿Haitam?

Ahí es donde entran en juego las cesiones. Más allá de la masa salarial, el club debe valorar qué jugadores necesitan continuidad. Resulta complicado imaginar un mayor protagonismo en Primera para futbolistas como Arriaza o Moussa, que no han contado apenas con presencia en Segunda. Además de Recio, que sí tuvo algo más de participación pero para el que su peso en la élite es otra incógnita.

Haitam en un entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

Otro caso distinto es el de Haitam. El club sigue confiando plenamente en su talento, pero las lesiones han frenado su progresión. Su salida tendría sentido si llega otro extremo —como, por ejemplo, Juan Cruz—, ya que actualmente Juanfran Funes solo cuenta con Joaquín, Larrubia, Lobete y el propio jugador marroquí para ocupar las bandas.

Con Fernando Calero ya incorporado y Juan Cruz, Diego Rico y Carlos Dotor como los nombres mejor posicionados para reforzar la plantilla, el Málaga CF afronta una parte clave del mercado. Cada fichaje estará ligado a la gestión de las fichas y a las decisiones sobre los jugadores que necesitan minutos para seguir creciendo.