Tercera parada de la pretemporada del Málaga CF, el Trofeo Ciudad de Ceuta

Poco a poco el Málaga CF va confirmando el resto de amistosos antes del esperado regreso a Primera División. Tras el Leicester y el Al-Ittihad, el conjunto de Martiricos anunció este viernes el tercer destino.

El club malagueño volverá a desplazarse en esta fase preparatoria del curso 2026/2027. Sin embargo, a diferencia de los dos mencionados anteriormente, esta vez el rival será nacional. Los blanquiazules viajarán al Estadio Alfonso Murube en el XII Torneo Ciudad de Ceuta, donde los de Juanfran Funes se medirán al conjunto de la Ciudad Autónoma por el trofeo.

Fecha, hora y entradas

El partido se disputará el jueves 7 de agosto, a partir de las 19.00 horas. La cita, volverá a enfrentar a dos equipos que compitieron juntos el pasado curso en Segunda División, categoría a la que pertenece la AD Ceuta FC.

Una cita que recupera el espíritu del tradicional Torneo de Ferias, durante décadas uno de los grandes acontecimientos deportivos del verano ceutí. La información sobre las entradas, que estarán gestionadas por el propio club caballa, se dará a conocer en los próximos días.

Málaga-Leicester

El primer examen para el equipo de Juanfran Funes llegará el 25 de julio, cuando se mida al Leicester City en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras (19:00 horas). El conjunto inglés, lejos ya de aquel campeón de la Premier League, afronta una nueva etapa tras encadenar dos descensos en los dos últimos años. Será una buena piedra de toque para un Málaga que busca ir sacando conclusiones en su preparación.

El interés de la afición quedó patente desde el primer momento. Pese a disputarse fuera de la provincia, más de 600 aficionados aguardaron en la cola virtual para adquirir entradas para un partido cuyos precios oscilaban entre los 15 y los 35 euros.

El Leicester es el primer rival veraniego del Málaga CF. / Leicester

Málaga - Al-Ittihad

Cinco días después, el 30 de julio, será la segunda cita de los blanquiazules, también ante un rival internacional. En esta ocasión será el Al-Ittihad, uno de los clubes más importantes de Arabia Saudí, en el Marbella Football Center (20:00 horas). El encuentro tendrá además un componente especial por el regreso de Youssef En-Nesyri, formado en la cantera malaguista y ahora futbolista del conjunto saudí. Las localidades para este amistoso ya se encuentran a la venta por un precio único de 18 euros.

Trofeo Costa del Sol

Por otro lado, la otra incógnita sigue siendo el Trofeo Costa del Sol. El director general del club, Kike Pérez, reconoció antes del inicio de la pretemporada que la apretada planificación hace muy complicado celebrar el torneo antes del comienzo de la Liga. La alternativa que maneja la entidad es aprovechar el primer parón por compromisos internacionales, previsto entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, y así mantener también el enfoque.