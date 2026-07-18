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El Málaga CF confirma su cuarto amistoso de pretemporada

El conjunto blanquiazul disputará, por ahora, tres duelos internacionales este verano, con el Al-Arabi SC de la Qatar Stars League como última incorporación

El Marbella Football Center, donde jugará el Málaga CF dos amistosos este vrano.

El Marbella Football Center, donde jugará el Málaga CF dos amistosos este vrano. / La Opinión

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Nuria Mena

Nuria Mena

El Málaga CF anunció a primera hora de la tarde de este sábado un nuevo amistoso para sumar a su agenda de pretemporada. El conjunto blanquiazul se enfrentará al Al-Arabi SC, equipo de la Qatar Stars League, en el que será el tercer duelo del verano para los boquerones y cuarto confirmado.

El partido se disputará en las instalaciones del Marbella Football Center el jueves 6 de agosto a las 20:00 horas. Las entradas para el duelo ante el conjunto catarí, cuya gestión correrá a cargo del Marbella Football Center, estarán disponibles a partir del mes de agosto.

Cuatro amistosos confirmados

De esta forma, el equipo de Juanfran Funes suma un tercer rival internacional a su preparación estival, después de los compromisos ya confirmados frente al Leicester City, el sábado 25 de julio, y el Al-Ittihad, el jueves 30 de julio que, precisamente, precederán la cita.

Con este anuncio, el club de Martiricos ya tiene confirmados cuatro encuentros de preparación para el curso 2026/2027. Además de los tres compromisos internacionales, el cuadro malaguista también disputará el XII Torneo Ciudad de Ceuta frente a la AD Ceuta FC.

En esta ocasión, los blanquiazules se desplazarán, tan solo un día después del último choque anunciado —el 7 de agosto—, al Estadio Alfonso Murube para medirse a un rival nacional con el que coincidieron la pasada temporada en Segunda División y luchar por el trofeo del torneo ceutí.

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El calendario de amistosos continúa tomando forma para un Málaga CF que afronta una exigente pretemporada con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de la competición oficial.

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