La pretemporada del Málaga CF coge ritmo tras completar su primera semana de entrenamientos

El Málaga CF cerró este sábado su primera semana de trabajo de la pretemporada 2026/27 después de completar siete sesiones de entrenamiento desde el regreso de las vacaciones. El conjunto blanquiazul, dirigido por Juanfran Funes, puso el punto final a estos seis días iniciales de preparación con una nueva sesión en el campo Anexo de La Rosaleda.

La jornada arrancó a las 9:15 horas con un calentamiento basado en ejercicios de movilidad y rondos. Posteriormente, el cuerpo técnico centró el trabajo en aspectos tácticos antes de finalizar con una serie de carreras y ejercicios físicos orientados a seguir acumulando carga, una rutina habitual en esta primera fase de la preparación estival.

Alfonso, Ramón y Rafita apartados de nuevo

En el apartado de efectivos, Funes contó con los mismos jugadores disponibles que en la sesión anterior. Alfonso Herrero, Ramón y Rafita continuaron realizando trabajo específico en el gimnasio, mientras que Einar Galilea, Juanpe y Diego Murillo prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación de sus lesiones, al margen del grupo.

Con esta última sesión, el Málaga da por concluida la primera semana de una pretemporada que comenzó el pasado 13 de julio, 23 días después de la consecución del ascenso a Primera División. La plantilla disfrutará de una jornada de descanso este domingo antes de regresar a los entrenamientos el próximo lunes, nuevamente a las 9:15 horas en el campo anexo de La Rosaleda.

Próxima semana: primer amistoso

La semana que viene supondrá un paso más en la preparación del conjunto malaguista con la llegada de los primeros compromisos amistosos del verano. El equipo afrontará el próximo sábado su primer test de pretemporada frente al Leicester City en Algeciras, un encuentro que servirá para seguir afinando la puesta a punto de cara al estreno liguero y al esperado regreso del Málaga CF a la élite del fútbol español ocho años después.