El Celta deja sin dorsal a Carlos Dotor y el Málaga CF sigue pendiente de su regreso

El Málaga CF sigue mirando de reojo a Vigo. La pretemporada ya está en marcha, el regreso a Primera División exige movimientos importantes y uno de los nombres que más ilusión genera en clave blanquiazul continúa siendo el de Carlos Dotor. El centrocampista madrileño, cedido la pasada temporada por el Celta, fue una pieza fundamental en el ascenso del equipo de Juanfran Funes y en Martiricos suspiran por volver a contar con él en el curso 2026/2027.

Sin dorsal en el Celta

El último guiño del mercado llega desde el propio Celta. El club gallego ha empezado a ordenar los dorsales de la nueva temporada y Dotor se ha quedado, de momento, sin número asignado. En ese reparto no aparece el centrocampista que tanto rendimiento ofreció en La Rosaleda, un detalle que no confirma nada, pero sí evidencia que su situación en Vigo sigue lejos de estar definida.

Carlos Dotor, cedido al Málaga CF el pasado curso, entrenando con el Celta de Vigo, club al que pertenece. / Celta de Vigo

Sin convocar en el primer amistoso

A esa señal se suma otra todavía más significativa. El Celta disputó este sábado su primer amistoso de pretemporada ante el Braga portugués y Dotor no estuvo en la lista de convocados de Claudio Giráldez. En la citación sí figuraron Iván Villar, Radu, Coke Carrillo, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Miguel Román, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Aleix Febas, Álvaro Núñez, Javi Galán, Javi Rueda, Williot, Javi Rodríguez, Matías Vecino, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Ángel Arcos, Yoel Lago, Hugo Burcio, Hugo González, Óscar Marcos, Joel López, Jones El-Abdellaoui y Bernard Somuah. Ni dorsal ni primera convocatoria. Dos indicios que mantienen viva la opción de su regreso al Málaga CF.

Pretemporada en Vigo

Dotor está haciendo la pretemporada con el Celta porque tiene contrato para el próximo curso con el club gallego, pero no cuenta para Claudio Giráldez. Es el punto de partida que alimenta la esperanza blanquiazul. En La Rosaleda lo saben y esperan. Loren Juarros ya reconoció públicamente que existen conversaciones con el Celta y que el jugador contempla la posibilidad de regresar si el club vigués decide definitivamente que no se queda con él. Esa es la clave de toda la operación y cada día que pasa parece que se acerca ese desenlace soñado por las dos partes. El Málaga quiere a Dotor, Dotor conoce el Málaga, fue feliz en Martiricos y sabe que tendría un papel importante en un equipo que vuelve a Primera con la necesidad de construir una plantilla competitiva, reconocible y con jugadores que ya sepan lo que significa defender esa camiseta.

Objeto de deseo

Su regreso tendría un enorme valor deportivo y emocional. Dotor no fue un cedido más. Creció con el equipo, ganó peso en los momentos importantes y acabó siendo una pieza clave del puzle campeón de Funes. Su capacidad para llegar desde segunda línea, sostener al equipo con balón y aparecer en zonas de remate le dio al Málaga un plus en el tramo decisivo de la temporada. Por eso su nombre no ha desaparecido de la agenda blanquiazul.

Carlos Dotor, en su primer entrenamiento con el Málaga CF. / Málaga CF

La operación, en cualquier caso, no depende solo del deseo del Málaga. El Celta es propietario de sus derechos y tendrá que decidir en qué condiciones facilita su salida. Puede ser una cesión, una fórmula con opción de compra o una negociación más compleja si aparecen otros interesados. Pero el escenario sigue abierto. Y cada gesto desde Vigo alimenta la posibilidad.

¿Volverá Carlos Dotor?

El Málaga ha empezado la pretemporada con una pregunta todavía sin resolver: ¿volverá Carlos Dotor? El reparto de dorsales del Celta y su ausencia en el primer amistoso no dan una respuesta definitiva, pero sí dejan una pista clara. En Balaídos no parece tener sitio. En La Rosaleda, en cambio, le esperan.