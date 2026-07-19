El Málaga CF recurre a genes blanquiazules para reforzarse

¿Cuestión de necesidad o refuerzo de la identidad? Es la gran pregunta que flota a estas alturas del verano entre la masa social del Málaga CF. Pero con independencia al modelo que se sigue en el seno de los despachos del club, de cara a apuntalar la plantilla que ha conseguido el sueño de volver a Primera División, después de ese aún reciente paso por el infierno de la Primera RFEF, lo cierto es que los dos primeros cromos de estreno para la próxima temporada 26/27, Juan Cruz y Fernando Calero, tienen en común su condición de haber sido canteranos blanquiazules.

«Made in» La Academia, como hilo conductor para el regreso a la elite

Esa genética «made in» La Academia seguirá muy presente cuando La Rosaleda cante los nombres de sus ídolos y se vuelva loca cuando haya que recibir al autobús malaguista por las calles de Martiricos. Los cimientos del proyecto liderado durante años por Sergio Pellicer y culminado, con su histórico retorno a la elite, por Juanfran Funes, se sostienen sobre una base irrenunciable: la identidad y pertenencia al club.

Juan Cruz, con la camiseta que ya lució durante más de una década. / Málaga CF

En vez de recurrir a costosas revoluciones en el mercado de fichajes, como en este momento puede observarse en otro recién ascendido como el Deportivo, la dirección deportiva capitaneada por Loren Juarros ha optado por blindar y potenciar la fórmula que sacó al club de ese infierno clasificatorio: los genes de La Academia.

Calero y Cruz, la personificación del alma de un plantilla cimentada en la Costa del Sol

El regreso de Fernando Calero y la reciente incorporación de Juan Cruz, confirmada en las redes del club este mismo domingo, personifican el alma de una plantilla acaparada por futbolistas criados bajo la luz costasoleña. Y es que después de ocho años de calvario, agonías institucionales y ese traumático paso por la tercera categoría del fútbol español, LaLiga EA Sports ya se ha rendido en su conjunto ante esta plantilla que está repleta de jugadores con genes malagueños o con etiqueta de haberse formado al calor de su extraordinaria cantera.

Estas primeras incorporaciones oficiales de este verano simbolizan, casi a la perfección, esa filosofía que en un principio vino determinada por la necesidad. No hay que olvidar el titánico esfuerzo de Pellicer por poder sacar adelante alineaciones al límite de la legalidad, por falta de fichas e imposiciones derivadas de la estabilidad presupuestaria que hoy por hoy impone LaLiga.

Loren Juarros, junto a Fernando Calero, en la presentación del primer fichaje del actual mercado estival. / Málaga CF

El sólido central Fernando Calero y el desequilibrante extremo Juan Cruz, de origen argentino pero criado en Málaga, compartieron campos de albero y césped artificial, en las categorías inferiores del club, antes de tener que emigrar para consolidarse en la elite. El primero pasó por el Real Valladolid y vuelve a La Rosaleda tras consolidarse en el Espanyol, como futbolista de Primera División. Por su parte, Juan Cruz viene de haber adquirido galones en el Betis o un Leganés del que viene en calidad de cedido.

Además, si hay una figura clave que conecta el pasado de estos dos futbolistas con dilatada experiencia en Primera y el presente dorado del club blanquiazul la tenemos en el banquillo: Juanfran Funes. El técnico que asumió en noviembre pasado las riendas del primer equipo, en un momento de máxima zozobra, y que obró el milagro del ascenso, apostando sin complejos por la juventud, conoce perfectamente los códigos de La Academia.

El papel de Juanfran Funes y ese privigelio de poder cantar a todo pulmón el himno

El lojeño tuvo bajo sus órdenes a Juan Cruz en el Atlético Malagueño. Esa confianza mutua ha sido el factor diferencial para que el excanterano rechazara otras ofertas de superior categoría y decidiera regresar cedido con opción de compra obligatoria a Martiricos. Lo del «sentimiento de grupo» no es una etiqueta más para poder vender camisetas. Es la principal ventaja competitiva del Málaga CF frente a los conocidos transatlánticos de la categoría.

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Cuando un jugador salta al césped de La Rosaleda sabiendo lo que se sufre en las gradas, habiendo visto de niño los partidos de Champions o habiendo vivido la humillación de la categoría de bronce, el nivel de compromiso se multiplica de forma exponencial. Calero y Juan Cruz no necesitarán un periodo de adaptación a la idiosincrasia de la ciudad, ni a la presión de una afición exigente que mete a cerca de 30.000 almas cada dos semanas en el estadio. Ellos ya saben de sobra el privilegio que representa lo de poder cantar a todo pulmón «Málaga, la Bombonera, flor de la Costa del Sol...».