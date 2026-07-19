El Málaga CF ya inicia la cuenta atrás: un mes para volver a Primera División

Si queda alguno que no se lo crea todavía, ya puede ir haciéndose a la idea porque en exactamente un mes el Málaga CF volverá a competir en Primera División. Más o menos el mismo tiempo desde aquel 20 de junio en el que el Funesbuque logró la hazaña del ascenso en Almería.

Ocho años después, el conjunto blanquiazul saltará al césped de la élite española para volver a medirse ante los grandes. El estreno no llegará con ningún tipo de tregua. A domicilio, en el Riyadh Air Metropolitano, y contra el Atlético de Madrid, equipo con más jugadores finalistas en este Mundial 2026, como primer rival.

España y Argentina se verán en la final del Mundial 2026. / FIFA

Solo un mes separa la actualidad del club de Martiricos de ese miércoles 19 de agosto. Inicio atrasado por la cita mundialista que, aunque solo por tres días, también da algo más de margen a la preparación boquerona con respecto a la idea desde la que partió la RFEF.

Será entonces, a partir de las 21.00 horas, cuando el balón eche a rodar y el sueño se convierta más que nunca en realidad. El camino ha sido duro y largo. Sin embargo, la foto que el Málaga CF tiene enfrente en LaLiga EA Sports está llena de entusiasmo por parte de la 'los bichos', Funes y, por supuesto, la Costa del Sol.

Tres primeras jornadas confirmadas en fecha y hora

El primer encuentro en La Rosaleda se dará contra otro de los recién ascendidos, el Deportivo de La Coruña, uno de los equipos que más está moviendo el mercado de fichajes. Martiricos volverá a tener aroma de la máxima categoría ya fuera de la Feria de Málaga, en el primer lunes de la temporada. El 24 de agosto, a las 21.30 horas, solo cinco días después de la visita a los colchoneros.

Apenas seis días más tarde, el equipo de Funes volverá a la capital de España. Entonces será el Bernabéu el estadio que reciba a los costasoleños, para jugar ante el Real Madrid, el domingo 30 de agosto, a las 17.00 horas.

El Málaga CF en su cuarto día de entrenamiento de la pretemporada. / Málaga CF

Movimiento en el mercado estival

Loren Juarros ya empezó a mover piezas y Fernando Calero fue el fichaje que rompió el hielo de las incorporaciones. Suenan más nombres y la afición malaguista espera confirmaciones oficiales. Mientras, la primera semana de entrenamientos de esta pretemporada 2026/2027 transcurrió con éxito.

Cuatro amistosos confirmados

Antes del ansiado regreso queda mucha preparación. A partir de este lunes el conjunto blanquiazul comenzará a preparar sus exámenes, en forma de partidos amistosos. El primero de todos será el sábado 25 de julio, en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras (19.00 horas) ante el Leicester City. Tras este, el jueves 30, los malaguistas se desplazarán al Marbella Football Ccenter para medirse ante el Al-Ittihad (20.00 horas).

El Leicester es el primer rival veraniego del Málaga CF. / Leicester

La preparación estival internacional se alargará, mínimo, hasta el jueves 6 de agosto, también en el Marbella Football Center (20.00 horas), esta vez ante el Al-Arabi SC catarí. El último encuentro confirmado es el XII Torneo Ciudad de Ceuta frente a la AD Ceuta FC en el Estadio Alfonso Murube, el 7 de agosto (19.00 horas).

Así, quedan por delante 31 días para reencontrarse con Primera. La ilusión se mantiene en Málaga y el trabajo en el Anexo de La Rosaleda. Paso a paso.