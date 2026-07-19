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Fichaje

Oficial: Juan Cruz regresa al Málaga CF para reforzar las bandas en el proyecto de Primera División

El extremo hispano-argentino vuelve a La Rosaleda cedido por el CD Leganés y se convierte en el segundo fichaje blanquiazul del verano

Juan Cruz ya es malaguista.

Juan Cruz ya es malaguista. / Málaga CF

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Álvaro Borrego

El Málaga CF ha hecho oficial este domingo el fichaje de Juan Cruz. El extremo hispano-argentino, de 26 años, regresa a la disciplina blanquiazul cedido por el CD Leganés hasta el final de la temporada, con opción de compra obligatoria, convirtiéndose en el segundo refuerzo del conjunto malaguista tras la incorporación de Fernando Calero.

El atacante vuelve a la que fue su casa ocho años después de debutar con el primer equipo en mayo de 2018 contra el Getafe y reforzará el frente ofensivo del equipo de Juanfran Funes en su regreso a LaLiga EA Sports

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Juan Cruz, en su primera etapa con el Málaga CF.

Juan Cruz, en su primera etapa con el Málaga CF. / Málaga CF

Comunicado Málaga CF

El Málaga CF hizo oficial el fichaje de Juan Cruz con este comunicado: "Juan Cruz Díaz Espósito, nacido el 25 de abril del 2000 en Quilmes (Argentina), es un extremo que destaca por su calidad en su pierna izquierda, así como en sus golpeos, conducciones y regate. Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Málaga, donde estuvo 11 años defendiendo la elástica blanquiazul, llegando a debutar con el primer equipo con apenas 18 años, el 19 de mayo de 2018, con el cuadro dirigido por José González en Primera División. Tres años más tarde, en 2021, recaló en el Betis Deportivo, completando dos temporadas en las que tuvo también incidencia en la primera plantilla, con la que disputó 11 encuentros entre 2022 y 2024.  En el mercado de invierno de 2024, el Club Deportivo Leganés se hizo con sus servicios en forma de cesión. Como pepinero, sumó un ascenso a Primera División que, además, le supuso ampliar su estancia en el club leganense ya en propiedad. En total, Juan Cruz suma 46 partidos en LALIGA EA SPORTS. El atacante llega al Málaga CF en calidad de cedido por el Leganés hasta el final de la temporada 26/27, aunque el club malaguista se guarda una opción de compra. El jugador argentino, con un inmenso nexo con el Málaga y con La Academia MCF, se pondrá a las órdenes de Juanfran Funes en el regreso del conjunto malacitano a la élite del fútbol español. ¡Mucha suerte en tu regreso al Málaga, Juan! ¡Bienvenido de nuevo!

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