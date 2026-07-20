Hasta 17 canteranos suma ya el Málaga CF en su regreso a Primera

El Málaga CF ha decidido encomendar su destino y el diseño de su nueva temporada a una fórmula que en la última década le ha otorgado los mejores réditos emocionales y deportivos: el producto de su propia tierra. Ese 'Sabor a Málaga' que en lo gastronómico tantas alegrías le ha dado a la Costa del Sol, y que va cosido a la elástica blanquiazul, lo representan las hasta 17 fichas de canteranos que forman parte del nuevo organigrama diseñado por Loren Juarros y Juanfran Funes. El último exmalaguista que ha puesto rumbo a la provincia es Juan Cruz, después de confirmarse su cesión por parte del Leganés.

Los bichos se han convertido en el principal emblema de la Academia

En un mercado futbolístico cada vez más globalizado, las oficinas de Martiricos han dado por decantarse por un cambio de paradigma estructural, consolidando ese bloque donde, con el profesor Funes al frente de su buque escuela, el sentido de pertenencia no es un elemento accesorio, sino el eje central del proyecto.

Y es que ya son hasta 17 jugadores los que se han criado en los escalafones inferiores que configurarán el esqueleto del primer equipo. Pablo Arriaza sube del filial al primer equipo y los dos primeros refuerzos con experiencia en Primera, el reseñado Juan Cruz y Fernando Calero, ya pasaron por la Academia. A estos tres nombres hay que sumarle otros 14 más: Chupe, David Larrubia, Aarón Ochoa, Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafita, Carlos López, Recio, Murillo, Dani Sánchez, Moussa, Ramón Enríquez, Rafa Rodríguez y Haitam.

Funes debutará en la elite con futbolistas a los que ha visto crecer

Si tenemos que resumir lo que representa Juanfran Funes con esa nómina de jóvenes con sentimiento y corazón blanquiazul basta con mirar su hoja de servicios para el club. El lojeño posee una trayectoria en el filial malaguista que le otorga un conocimiento quirúrgico de la cantera.

Funes ha puesto todo su empeño y convicción personal en el regreso y promoción de estos futbolistas, incluidos los nombres de Calero y Cruz, sabiendo con absoluta certeza que puede exprimirles su máximo rendimiento debido a la complicidad y el bagaje que comparte con muchos de ellos desde su etapa formativa.

Una apuesta por la sangre blanquiazul

El giro radical hacia el producto "made in" La Academia responde a esa reflexión interna sobre la sostenibilidad económica de la entidad blanquiazul, aún intervenida por la Justicia, como durante estos últimos seis años, así como el arraigo social que ha adquirido el club desde su descenso a Primera RFEF.

Después de etapas convulsas marcadas por gestiones administrativamente complejas y fichajes foráneos de rendimiento efímero, como ciertas imposiciones exóticas que apenas disfrutaron de minutos sobre el césped, el Málaga CF ha entendido que su verdadero tesoro reside en las categorías inferiores.

La identidad también de la afición

La masa social blanquiazul que se ha visto históricamente castigada por los reiterados vaivenes deportivos y continuados ascenso y descensos, incluida la desaparición de la década de los 90, demandaba un equipo con el que identificarse plenamente.

Esas alineaciones que durante este año estaban repletas de jugadores que sentían el escudo no como un empleo temporal, sino como una responsabilidad vital adquirida desde la infancia, han catapultado a la elite a esos bichos que sabiamente fueron domados por Funes, con mensajes bien medidos y que en ocasiones resultaban extraordinariamente premonitorios, como los mismos futbolistas han repetido hasta atarse el ascenso.

La llegada de Calero y de Cruz como complementos

La maduración del proyecto ha alcanzado su punto álgido en los primeros días del mercado de fichajes, donde la dirección deportiva ha ejecutado movimientos estratégicos de enorme calado identitario. Así se han firmado a exfutbolistas de La Academia, que ya saben lo que es defender estos colores en etapas formativas o profesionales.

Así, muchos de los integrantes de esa lista, por el momento de hasta 16 canteranos, ya compartieron vivencias, viajes en autobús y campos de tierra o de césped artificial en el Atlético Malagueño. Los Diego Murillo, David Larrubia, Dani Sánchez o Ramón Enríquez se conocen de memoria sus habilidades, de forma que apenas les cuesta automatizar sus respectivos movimientos tácticos.

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Y no menos importantes son esos códigos de vestuario que Funes introdujo durante su periplo en el filial. Lejos de ser una apuesta temeraria basada exclusivamente en la extrema juventud, la lista incluye también a futbolistas, como Cruz o Calero, que, a pesar de su condición de jóvenes, acumulan ya un bagaje de partidos considerable en categorías profesionales. Funes tiene ahora a su disposición auténticos especialistas para el desborde en banda, directores de orquesta para la medular, criados bajo la misma filosofía de posesión y criterio, y defensores contundentes, empezando por el propio Murillo o por Rafita, que entienden el achique de espacios como se enseña en la factoría malaguista. ¿Por qué no seguir soñando entonces con cotas mayores?