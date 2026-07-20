Carlos Dotor y el Málaga CF, cada día más cerca

El Málaga CF está muy cerca de hacer oficial el regreso de Carlos Dotor. El futbolista y el club blanquiazul ya han alcanzado un acuerdo para que el centrocampista vuelva a vestir la camiseta malaguista, mientras que únicamente restan por resolverse los últimos trámites burocráticos con el Celta de Vigo. Algunas fuentes hablan de que su llegada será en calidad de cedido, mientras otras informaciones afirman que se desvinculará definitivamente del equipo vigués. De esta forma, el madrileño se convertirá en el tercer refuerzo del conjunto costasoleño en este mercado estival, después de las incorporaciones de Fernando Calero y Juan Cruz.

Una operación cocinada a fuego lento

El regreso de Dotor, del que ha informado Málaga Hoy, ha sido una de las prioridades del Málaga desde que finalizó la pasada temporada. Las negociaciones con el Celta de Vigo se han prolongado durante varias semanas hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

El propio Loren Juarros ya dejó entrever hace unos días que la operación seguía muy viva durante su comparecencia ante los medios ."Carlos Dotor es propiedad del Celta, estamos hablando con ellos. Sabemos que el chico quiere seguir aquí, pero depende del Celta y estamos valorando la situación de Dotor como otras".

Mientras se ultimaban los detalles de su salida, el centrocampista no se incorporó a la dinámica del conjunto gallego ni participó en el primer amistoso de la pretemporada, señales que apuntaban a una inminente resolución de su futuro.

Un fijo para Juanfran Funes

El técnico malaguista recuperará a uno de los futbolistas que mejor rendimiento ofrecieron durante la campaña del ascenso. Carlos Dotor disputó 40 partidos oficiales, anotó un gol y repartió cuatro asistencias, convirtiéndose en una pieza indispensable por su despliegue físico, capacidad para llegar al área rival y equilibrio en la medular.

Su conexión con Izan Merino y Dani Lorenzo fue uno de los pilares del centro del campo blanquiazul, mientras que su ausencia en el tramo final del curso, tras lesionarse el hombro, evidenció el peso que tenía dentro del equipo.

El tercer fichaje del verano

Salvo contratiempo de última hora, Dotor llegará en las próximas horas/días a Málaga para firmar su contrato y comenzar a trabajar a las órdenes de Juanfran Funes. El madrileño reforzará el centro del campo y se convertirá en el tercer fichaje del mercado estival, después de Fernando Calero y Juan Cruz, en una plantilla que continúa tomando forma para afrontar el regreso del club a LaLiga EA Sports.