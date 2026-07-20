Juan Cruz ya entrena con el Málaga CF

El Málaga CF ya cuenta sobre el césped con una de sus nuevas incorporaciones. Juan Cruz segundo fichaje del mercado estival tras la incorporación de Fernando Calero, ha completado este lunes su primer entrenamiento con el conjunto blanquiazul en la Ciudad Deportiva Fundación MCF, donde ha comenzado a trabajar junto a sus nuevos compañeros bajo la dirección de Funes.

Vuelta al trabajo tras el descanso

Después de disfrutar de una jornada de descanso el domingo, la plantilla regresó a los entrenamientos desde las 9:15 horas. La sesión arrancó con una charla técnica del entrenador y continuó con diferentes ejercicios de preparación física y trabajo con balón, dentro de la planificación habitual de la pretemporada.

Mientras Juan Cruz se ejercitó con normalidad junto al grupo, Ramón y Einar alternaron el trabajo sobre el césped con una sesión específica en el gimnasio para gestionar sus cargas de trabajo.

Parte de enfermería

Por su parte, Alfonso Herrero, Juanpe y Murillo continuaron con sus respectivos planes de trabajo específicos en el gimnasio. A ellos se sumó Rafita, que sigue recuperándose de una lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha.

El conjunto blanquiazul volverá a ejercitarse este martes, nuevamente desde las 9:15 horas, en las instalaciones de La Rosaleda, donde continuará preparando el inicio de la temporada 2026-27.

Esta semana, primer amistoso de pretemporada

El Málaga CF afrontará este viernes 25 de julio su primer compromiso amistoso del verano frente al Leicester City en Algeciras. Un encuentro que servirá para seguir afinando la puesta a punto del equipo de cara al estreno liguero y al esperado regreso del conjunto malaguista a la élite del fútbol español ocho años después.