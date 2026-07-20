Así juega Juan Cruz, el segundo fichaje del Málaga CF para Primera División

El Málaga CF hizo oficial este domingo su segundo fichaje para la temporada 2026/27, la del regreso del conjunto blanquiazul a Primera División. Tras anunciar días atrás la incorporación del central Fernando Calero, el club de Martiricos confirmó el regreso de Juan Cruz, que vuelve a la entidad cedido por el CD Leganés después de consolidarse en el fútbol profesional.

La operación permite a Juanfran Funes incorporar un perfil ofensivo de garantías, capaz de aportar velocidad, desequilibrio, gol y versatilidad a un equipo que necesitaba más alternativas en los últimos metros para afrontar con garantías el regreso a la élite.

Velocidad, desborde y llegada al gol

Juan Cruz es un futbolista que destaca por su explosividad, su capacidad para romper líneas con balón y su facilidad para superar rivales en el uno contra uno. Aunque su posición habitual es la de extremo izquierdo, también puede desenvolverse por la banda derecha e incluso actuar como mediapunta, una polivalencia que amplía las posibilidades ofensivas de Juanfran Funes.

Su pierna dominante es la izquierda, aunque maneja con soltura la derecha, lo que le permite jugar con naturalidad en cualquiera de los dos perfiles del ataque. Cuando parte desde el costado izquierdo acostumbra a trazar diagonales hacia el interior para buscar el disparo, una de sus grandes virtudes. Cuenta con un potente golpeo desde media distancia, pisa con frecuencia la frontal del área y tiene facilidad para encontrar portería, además de destacar por su movilidad entre líneas y su capacidad para asociarse con los compañeros en campo rival.

Perfil ideal para Funes

La llegada del hispano-argentino encaja perfectamente con la idea futbolística de Juanfran Funes. El técnico malaguista apuesta por un fútbol dinámico, vertical y con futbolistas capaces de desequilibrar en los metros finales, un contexto en el que Juan Cruz puede sacar el máximo partido a sus características.

Su polivalencia permitirá al entrenador variar el sistema durante los encuentros, ya que puede actuar tanto en cualquiera de las dos bandas como por detrás del delantero, ofreciendo diferentes soluciones ofensivas sin necesidad de modificar las piezas sobre el terreno de juego.

Experiencia en Primera división

A sus 26 años, Juan Cruz ya acumula un importante recorrido en el fútbol profesional. Tras abandonar la cantera del Málaga pasó por el Betis Deportivo, debutó con el primer equipo verdiblanco de la mano de Manuel Pellegrini y posteriormente recaló en el CD Leganés, donde terminó consolidándose.

Su mejor temporada llegó en la campaña 2024/25, cuando fue uno de los futbolistas más destacados del conjunto pepinero en LaLiga EA Sports, firmando cinco goles y cuatro asistencias en el campeonato liguero y convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas del equipo. El pasado curso, ya en LaLiga Hypermotion, volvió a tener un papel importante al disputar 39 encuentros, en los que anotó tres goles y repartió tres asistencias, pese a que el rendimiento colectivo del Leganés estuvo por debajo de las expectativas.

Un regreso a casa

La operación también tiene un marcado componente sentimental. Juan Cruz llegó a la cantera del Málaga en 2010 y debutó con el primer equipo en Primera División en mayo de 2018 contra el Getafe antes de continuar su carrera en el Betis y el Leganés.

En su etapa en el Atlético Malagueño coincidió con futbolistas que hoy siguen siendo importantes en la plantilla blanquiazul, como David Larrubia y Murillo, lo que facilitará su adaptación al vestuario. Además, conoce perfectamente el club, la ciudad y la exigencia que supone defender la camiseta del Málaga, un factor que también ha pesado en su regreso.