El malaguismo sigue de fiesta: 29 días desde el ascenso del Málaga CF al título mundial de La Roja

Hace justo un mes, el Málaga CF escribía una nueva página dorada en su historia. El conjunto blanquiazul logró en Almería un agónico ascenso a LaLiga EA Sports, regresando a Primera División ocho temporadas después de su última presencia en la máxima categoría. Este domingo la ciudad volvió a vestirse de gala para celebrar otro éxito del fútbol español: el segundo Mundial conquistado por la selección española tras imponerse a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

De la blanquiazul a la roja... y a la blanca

Las imágenes de ambas celebraciones fueron muy parecidas. Si el pasado 20 de junio miles de malaguistas inundaron las calles con camisetas blanquiazules, bufandas y banderas del Málaga para celebrar el ascenso, apenas un mes después el centro de la ciudad volvió a llenarse de aficionados, aunque esta vez vestidos de rojo para festejar el título mundial de España. Bueno, de rojo y muchos más de blanco, esa camiseta que ha causado furor este verano entre la afición española

La Alameda Principal, la calle Larios y la Plaza de la Constitución se convirtieron en un auténtico hervidero de aficionados. Miles de personas inundaron el centro de Málaga entre un ensordecedor ruido de bocinas, cánticos que retumbaban en cada rincón, bengalas iluminando la noche y banderas ondeando sin descanso. La fiesta se prolongó durante horas, con abrazos entre desconocidos, coches haciendo sonar el claxon sin parar y una ciudad completamente entregada al fútbol.

Además, cerca de 7.000 aficionados siguieron la final desde el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, donde la explosión de alegría llegó con el gol de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga, el tanto que dio a España su segunda estrella frente a Argentina.

Una coincidencia que se repite

No es la primera vez que un gran éxito del Málaga CF coincide con un título de La Roja. En 2024, el conjunto blanquiazul consiguió un histórico ascenso a Segunda División tras superar al Nàstic de Tarragona con el inolvidable gol en el minuto 122. Apenas unas semanas más tarde, España levantó la Eurocopa de Alemania, completando un verano perfecto para la afición malaguista.

Dos años después, la historia ha vuelto a repetirse. El Málaga regresó a Primera División tras ocho temporadas de espera y, apenas un mes más tarde, España volvió a tocar el cielo proclamándose campeona del mundo por segunda vez en su historia. Dos veranos, dos ascensos y dos títulos para la selección que refuerzan una curiosa coincidencia que muchos aficionados ya consideran una tradición.

El propio Málaga CF quiso unir ambos éxitos con un mensaje publicado en sus redes sociales: "Nada mejor que ser malaguista y español. Otra vez 😉", acompañado de una imagen en la que aparecen el ascenso blanquiazul y la celebración del Mundial. Un guiño que resume a la perfección un verano inolvidable para Málaga, que primero celebró el regreso de su equipo a la élite y, apenas un mes después, volvió a salir a las calles para festejar un nuevo éxito de la selección.