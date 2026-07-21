¿Por qué el Málaga CF y Funes suspiran por la vuelta de Carlos Dotor?

El Málaga CF está muy cerca de cerrar a su tercer fichaje de la temporada después de las incorporaciones de Fernando Calero y Juan Cruz. Y tiene pinta de que será uno de los movimientos más importantes de su verano. Carlos Dotor regresará en las próximas horas a la Costa del Sol para incorporarse a la disciplina del MCF de Juanfran Funes, a falta únicamente de que se resuelvan los últimos trámites de una operación que, según apuntan desde Vigo, se cerrará en forma de cesión, aunque todavía no existe confirmación oficial.

La operación lleva semanas cocinándose a fuego lento, pero tanto el club blanquiazul como el futbolista siempre tuvieron claro que el objetivo era reencontrarse. No es casualidad que, desde que empezó el mercado, Loren Juarros reconociera públicamente que el Málaga mantenía conversaciones con el Celta para intentar recuperar al mediocentro madrileño.

Mucho más que un buen futbolista

Si el Málaga CF ha insistido tanto en recuperar a Dotor no es únicamente por su rendimiento sobre el césped. En el club consideran que el madrileño reúne una serie de cualidades difíciles de encontrar en el mercado y que resultan especialmente valiosas para un equipo recién ascendido a Primera División.

Durante la pasada temporada fue uno de los futbolistas más importantes del equipo en los momentos decisivos. Su capacidad para aparecer entre líneas, su llegada al área rival, su inteligencia táctica y su criterio con balón le convirtieron en una pieza indispensable para Funes en la recta final del campeonato.

Pero su importancia fue mucho más allá del aspecto futbolístico. Dentro del vestuario es uno de los jugadores más queridos por la plantilla. Su carácter, su implicación diaria y su facilidad para integrarse hicieron que se ganara rápidamente el respeto de compañeros y cuerpo técnico.

Además, aunque su experiencia en Primera División no sea muy larga, ya que cuenta sólo con 17 partidos en primera con el Celta de Vigo en la temporada 23/24, en el Málaga creen que ese bagaje en la élite será muy útil para un grupo cuya base está formada por futbolistas jóvenes y muchos debutantes en la categoría. Ese poso competitivo puede resultar fundamental en una temporada donde el salto de exigencia será enorme.

Dotor siempre quiso volver

Otro de los aspectos que más ha valorado el Málaga CF durante toda la negociación ha sido la predisposición mostrada por el propio jugador. Desde que terminó la temporada, Dotor trasladó que, si el Celta de Vigo no contaba con él, su prioridad absoluta era regresar a La Rosaleda. Nunca ocultó que en Málaga había encontrado estabilidad deportiva y personal, hasta el punto de sentirse uno más dentro del vestuario blanquiazul.

Mientras aparecían otras posibles salidas durante el verano, el centrocampista siempre colocó al Málaga por delante del resto de opciones. Esa voluntad facilitó enormemente unas conversaciones que, aunque largas, nunca dejaron de avanzar.

En Martiricos interpretan ese compromiso como una muestra de confianza hacia el proyecto y consideran que jugadores con ese grado de identificación ayudan a fortalecer el grupo en una temporada especialmente exigente. A ello se suma que la operación también encaja dentro de los parámetros económicos fijados por la entidad para este mercado.

Rendimiento inmediato

Las cifras también respaldan el interés del Málaga. Dotor disputó 40 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, 35 de ellos en Segunda División, firmando un gol y cuatro asistencias, aunque su influencia fue mucho mayor que la que reflejan los números.

Su entendimiento con Izan Merino y Dani Lorenzo permitió al Málaga dominar muchos partidos desde el centro del campo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más utilizados por Juanfran Funes durante la temporada del ascenso.

El propio club destacó en su despedida su profesionalidad, compromiso y el papel decisivo que tuvo en el regreso del equipo a Primera División, dejando entrever que aquel adiós podía no ser definitivo.

Tres fichajes más y la operación salida

Con la llegada de Dotor prácticamente encaminada, el Málaga CF afronta ahora la recta final de su planificación deportiva. Tras incorporar a Fernando Calero, Juan Cruz y en proceso de cerrar el regreso del centrocampista madrileño, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en completar las tres posiciones prioritarias: un lateral izquierdo, un centrocampista creativo y otro mediocentro que aporte físico y equilibrio al equipo.

En ese sentido, una de las opciones que más fuerza había cobrado era la de Diego Rico, pero en la última semana esa posibilidad parece haberse enfriado y el club continúa valorando distintas alternativas para reforzar el carril izquierdo.

Paralelamente, en Martiricos también comenzará la operación salida. Varios futbolistas que cuentan con menos opciones de tener protagonismo deberán resolver su futuro para liberar espacio en la plantilla como en el caso de Moussa Diarra o Ángel Recio, también el Málaga está en duda con Lobete. Con estas salidas permitiría la llegada de los últimos refuerzos que completarán el proyecto de Juanfran Funes de cara al regreso del Málaga CF a Primera División.